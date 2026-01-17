İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Samsun genelindeki müzeler ve özelde Samsun Müzesi’ne ilişkin 2025 yılı değerlendirmesinde bulundu.

Samsun Müzesi’nde 7 bin 131 eserin teşhir edildiğini kaydeden Demirtaş, kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. İkiztepe kazılarında elde edilen önemli buluntuların müzede sergilendiğini aktaran Demirtaş, ölülerin özel eşyası olarak mezarlara konulan mızrak uçları ve çeşitli şahsi eşyaların dikkat çeken eserler arasında yer aldığını söyledi.

Müzede sergilenen en önemli eserlerden birinin, insanlık tarihindeki ilk kafatası ameliyatlarından biri olarak kabul edilen buluntu olduğunu belirten Demirtaş, "İnsanlık tarihindeki ilk kafatası ameliyatlarından biri olduğu kabul edilen ve bilimsel araştırmalara göre ameliyat sonrası yaşadığı öngörülen bir kafatası da müzemizde sergileniyor. Yine çok önemli Amisos Hazineleri bulunuyor. Bu eserler, müzenin en çok ziyaretçi çeken parçaları arasında yer alıyor. Altın sanatında, M.Ö. yaklaşık 500–700 yıllarında bu sanatın ne denli ileri bir düzeyde olduğunu bu eserler sayesinde görebiliyoruz. Ayrıca Amisos Mozaiği de müzede sergileniyor. Bu mozaikte dört mevsimin kişileştirilmesi sanatı yer alıyor; kum taneleriyle oluşturulmuş figürler sahnelenmiş durumda. Türkiye’de sayılı mozaiklerden biri olduğunu özellikle vurguluyoruz. Samsun Müzesi’ni gezen ziyaretçiler, ’Samsun’da neler varmış, farkında değilmişiz’ diyecek kadar şaşırtıcı ve kıymetli eserlerle karşılaşıyor. Müze, bu zengin koleksiyonuyla ziyaretçilerini bekliyor" ifadelerini kullandı.