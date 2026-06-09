5 bin samuray arısı doğaya salındı

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, kestane ormanlarının gelişimini ve verimliliğini olumsuz etkileyen Kestane Gal Arısı'na karşı yürüttüğü biyolojik mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 2026 yılı programı kapsamında Orman Zararlılarıyla Mücadele Laboratuvarlarında gerçekleştirilen çalışmalarda, daha önce Torymus Sinensis (Samuray Arısı) salımı yapılan alanlardan toplanan gal örneklerinden 5 bin adet yırtıcı birey üretildi. Yıllık 3 bin adet olarak belirlenen üretim hedefinin aşılmasıyla önemli bir başarıya imza atıldı.