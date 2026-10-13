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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan DESU Medikal Üretim Tesisi’nin açılış törenine katıldı. DESU Medikal tarafından beyin cerrahisinde kullanılan şant ve drenaj sistemleri, kateterler ile kollajen bazlı implantlar gibi tıbbi ürünlerin üretildiği yeni tesiste, sağlık alanında yerli üretimin arttırılması amaçlandı.

"ÜLKEMİZE MİLYARLARCA DÖVİZ KAZANDIRIYORUZ"

Burada bir konuşma gerçekleştiren Yılmaz, son 24 yılda sağlık alanında gerçekleştirilen yatırımlarla hizmet kalitesinin artırıldığını, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırıldığını ve ülkenin sağlık altyapısının güçlendirildiğini belirtti.

Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde güçlü bir altyapı oluşturduğunu ve sağlık turizmiyle ülkeye milyarlarca dolar döviz kazandırıldığının altını çizen Yılmaz, "Sağlık turizmi diyoruz. Artık kendi insanımıza hizmet ettiğimiz gibi milyonlarca dünyadan insana da hizmet veren güçlü bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız. Burada da her yıl milyarlarca dolar ülkemize döviz kazandırıyoruz. Hizmet ihracatı gerçekleştiriyoruz. Türkiye olarak sağlık hizmetlerinde sağladığımız ilerlemeyi sağlık teknolojilerinde de güçlü bir üretim ve ihracat kapasitesiyle tamamlamayı öngörüyoruz. Sağlık hizmeti güzel, bunu sağlık turizmiyle bütünleştirmemiz de ama üçüncü bir ayak var burada. O da sağlık endüstrileri, sağlık sanayi, tıbbi cihazlar, ilaçlar vesaire bunların üretimi" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, yüksek teknoloji gerektiren ilaç ve tıbbi cihazlarda yerli üretimin artırılmasının, kritik ürünlerde tedarik güvenliğinin sağlanmasının ve dışa bağımlılığın azaltılmasının öncelikleri arasında yer aldığını da sözlerine ekledi.