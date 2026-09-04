Kaynak: İHA

Rota Doğa Spor Kulübü antrenörleri Sedat Karacan ve Fatih Cingü, Rize’deki Verçenik Dağı zirvesinin ardından Gürcistan’a geçerek Kafkasların önemli zirvelerinden Kazbek Dağı’na tırmandı.

29 Ağustos’ta 3 bin 711 rakımlı Verçenik Dağı zirvesine ulaşan iki dağcı, kısa bir aranın ardından 5 bin 54 metre yüksekliğindeki Kazbek Dağı için hazırlık yaptı. 30 Ağustos’ta başlayan tırmanış, zorlu hava ve arazi şartları altında sürdü.

ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ GECE BAŞLADI

Karacan ve Cingü, yaklaşık 6 saatlik yürüyüşün ardından 3 bin 600 metre rakımdaki kamp alanına ulaştı. Kampını kuran ikili, zirve yürüyüşü için hazırlıklarını tamamladı.

Gece saat 02.30’da başlayan tırmanışta dağcılar; karanlık, buzul geçişleri, yüksek irtifa, soğuk hava ve üst kesimlerde etkisini artıran yoğun sisle mücadele etti. Yaklaşık 45 dağcının bulunduğu rotada görüş mesafesinin düşmesi, zirve güzergâhının belirlenmesini zorlaştırdı.

Kazbek Dağı’na ilk kez tırmanan Karacan ve Cingü, zorlu şartları değerlendirerek kendi rotalarını oluşturdu ve yükselişlerini sürdürdü. İkili saat 10.40’ta 5 bin 14 metre rakımlı Kazbek Batı Zirvesi’ne ulaştı. Ancak buranın ana zirve olmadığını fark eden dağcılar, tırmanışa devam etti.

Yaklaşık 50 dakika sonra, saat 11.30’da 5 bin 54 metrelik Kazbek Dağı ana zirvesine ulaşmayı başardılar.

Karacan ve Cingü’nün izlediği rotayı takip eden iki Polonyalı ve iki Finlandiyalı dağcının da zirveye ulaşmasıyla, zorlu hava şartlarının yaşandığı gün ana zirveye çıkan grubun toplam 6 kişiden oluştuğu belirtildi. Tırmanışın en dikkat çeken anlarından biri ise dağcıların karşısına çıkan bir köpek oldu.

Dağda ekiple karşılaşan köpek, zorlu yükseliş boyunca Karacan ve Cingü’yü takip etti. Buzul, kar, sis ve yüksek irtifaya rağmen dağcıların peşinden ayrılmayan köpek, 5 bin metrenin üzerindeki Kazbek zirvesine kadar çıktı. Böylece zorlu tırmanışın en ilginç anlarından birine imza atan köpek, zirvede dağcıların sevincine ortak oldu.

12 SAAT 10 DAKİKALIK ZİRVE FAALİYETİ

Zirvede verilen kısa molanın ardından inişe geçen Karacan ve Cingü, saat 14.40’ta 3 bin 600 metre rakımdaki kamp alanına geri döndü.

Gece 02.30’da başlayan zirve faaliyeti, toplam 12 saat 10 dakika sonra tamamlandı. Geceyi kamp alanında geçiren iki dağcı, 1 Eylül sabahı saat 07.50’de kampı toplayarak inişe başladı.

Karacan ve Cingü, saat 10.50’de başlangıç noktasına ulaşarak Kazbek Dağı faaliyetini başarıyla tamamladı.

İki dağcının kısa süre içerisinde önce Verçenik Dağı, ardından Kazbek Dağı zirvesine ulaşması, yüksek irtifa performansları açısından dikkat çeken bir tırmanış olarak kayda geçti.