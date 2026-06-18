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Kaynak: İHA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) 2026 yılı uluslararası öğrenci başvurularının değerlendirme süreci başladı. Üniversitenin 130 farklı programı için ilan edilen 1.595 kontenjana, 51 ülkeden toplam 5 bin 511 öğrenci başvuruda bulundu.

Uluslararasılaşma çalışmalarını her geçen yıl güçlendiren BEUN, bu yıl ulaştığı başvuru rakamlarıyla küresel ölçekte tercih edilen yükseköğretim kurumları arasındaki yerini pekiştirdi. 1-14 Haziran 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirilmesi için oluşturulan komisyon çalışmalarını sürdürürken, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de süreci yerinde takip etti.

Komisyonu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Özölçer, değerlendirme sürecinin titizlikle yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek komisyon üyelerine teşekkür etti.

"BEUN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TERCİH ETTİĞİ BİR ÜNİVERSİTE"

Başvuru sayılarını değerlendiren Rektör Özölçer, üniversitenin uluslararası alandaki görünürlüğünün her geçen yıl arttığını belirterek, dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrencilerin BEUN’u tercih etmesinin akademik kaliteye duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

Özölçer, uluslararası öğrencilerin üniversiteye gösterdiği yoğun ilginin bilimsel üretim kapasitesi, öğrenci dostu kampüs yaşamı ve uluslararası vizyonun bir sonucu olduğunu ifade etti.

SONUÇLAR 20 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK

BEUN tarafından açıklanan takvime göre uluslararası öğrenci başvurularının değerlendirme süreci 19 Haziran 2026 tarihinde tamamlanacak. Yerleştirme sonuçları ise 20 Haziran 2026 Cumartesi günü ilan edilecek.

Değerlendirmeler sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci topluluğuna katılarak eğitim hayatlarına BEUN çatısı altında devam edecek.