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Bilim insanları, Sibirya'nın güneyinde yer alan Baykal Gölü çevresindeki antik mezarlıklarda yaptıkları incelemelerde dikkat çekici bir keşfe imza attı. Binlerce yıl öncesine ait insan kalıntılarından elde edilen DNA örnekleri, vebaya neden olan bakterinin sanılandan çok daha erken dönemde insan topluluklarında bulunduğunu gösterdi.

Araştırma sonuçlarına göre hastalığın geçmişi yaklaşık 5 bin 500 yıl öncesine uzanıyor.

ÇOCUK VE GENÇ ÖLÜMLERİ ARAŞTIRMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Çalışmayı yürüten ekip, bölgedeki en büyük iki tarih öncesi mezarlıkta çok sayıda çocuk ve genç bireyin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölüm nedenlerinin net biçimde anlaşılamaması üzerine kemik ve diş örneklerinden antik DNA analizleri gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde mezarlarda bulunan 46 kişiden 18'inin veba bakterisini taşıdığı tespit edildi. Bulgular, aynı dönemde toplu ölümlere yol açmış olabilecek geniş çaplı bir salgın ihtimalini güçlendirdi.

BİLİNEN TARİH 1700 YIL GERİYE GİTTİ

Bilim dünyasında bugüne kadar vebanın insanlarda yaklaşık 3 bin 800 yıl önce ortaya çıktığı kabul ediliyordu. Ancak yeni genetik veriler, bu zaman çizelgesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, elde edilen bulguların hastalığın insanlık tarihindeki başlangıcına ilişkin şimdiye kadar ulaşılan en eski biyolojik kanıt olabileceğini değerlendiriyor.

ANTİK DNA ARAŞTIRMALARI GEÇMİŞE IŞIK TUTUYOR

Son yıllarda gelişen antik DNA teknolojileri, yalnızca insan göçlerini değil, tarih boyunca etkili olan salgın hastalıkların kökenini de aydınlatıyor. Uzmanlara göre bu tür çalışmalar, ölümcül mikroorganizmaların nasıl evrimleştiğini ve toplumlara nasıl yayıldığını anlamak açısından büyük önem taşıyor.

Söz konusu araştırmanın sonuçları, bilim dünyasının saygın yayınlarından Nature dergisinde yayımlandı.