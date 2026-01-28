ABD’nin Iowa eyaletinde dünyaya gelen bir bebek, tıp dünyasının sınırlarını zorlayan bir başarıyla Guinness Dünya Rekorları’na girdi. Nash Keen adlı bebek, tam 21 haftalıkken (147 gün) doğmasına rağmen hayatta kalarak en prematüre hayatta kalan bebek unvanının yeni sahibi oldu.

Guinness’in paylaştığı bilgilere göre Nash, 5 Temmuz 2024’te Iowa City’de University of Iowa Health Care’da dünyaya geldi. Doğumda yaklaşık 285 gram ağırlığında ve 24 santimetre uzunluğundaydı. Doktorlar, doğum anında resüsitasyon (yeniden canlandırma) uygulandığını belirtiyor.

Rekorun dikkat çeken tarafı ise farkın çok küçük olması. Nash’in rekoru, daha önce en prematüre bebek olarak kayıtlara geçen Curtis Zy-Keith Means’i sadece 1 günle geride bıraktı. Curtis, 2020’de 21 hafta 1 gün gestasyonla doğmuştu.

Associated Press’e göre Nash, doğumdan sonra aylarca yenidoğan yoğun bakımda kaldı ve 2025’in başlarında taburcu edildi. Haberde, bu tür doğumların aşırı riskli olduğu, birçok hastanenin 22 haftanın altındaki doğumlarda yaşatmaya yönelik müdahaleyi rutin olarak uygulamadığı; ancak bazı merkezlerde 21. haftada da girişimlerin yapılabildiği aktarılıyor.