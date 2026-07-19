Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Sağlıklı yaşam tarzını benimseyen Özşişman, düzenli beslenme programı ve spor sayesinde dikkat çekici bir dönüşüm yaşadı. Verdiği kilolarla fit bir görünüme kavuşan genç oyuncu, uzun süredir uzak kaldığı setlere yeni bir diziyle geri dönüyor.

YENİ ADRESİ "ÇİÇEKÇİ KIZ" OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Lydia Cemre Özşişman, TOD platformu için hazırlanan yeni yerli dizi Çiçekçi Kızın oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Oyuncu, dizide Melis karakterini canlandıracak. Melis, Nilüfer'in (Helin Kandemir) üniversiteden yakın arkadaşı olarak hikâyede yer alacak.

35 KİLOYU NASIL VERDİ?

Kilo verme sürecinde uzman desteği alan Lydia Cemre Özşişman, beslenmesinde ağırlıklı olarak sebzelere yer verdi. Düzenli yürüyüş yapmayı da ihmal etmeyen oyuncu, şekeri, rafine karbonhidratları ve glüteni hayatından çıkararak sağlıklı bir yaşam düzeni oluşturdu. Bu disiplinli program sayesinde yaklaşık 5 ay içinde toplam 35 kilo vermeyi başardı.