5 ayda belini 23 cm inceltti: Adeta iğne ipliğe döndü

1.60 boyundaki Huong’un sağlık sorunları 2000’li yılların başında başladı. Gece vardiyaları, uykusuz geçen günler ve ayaküstü atıştırmalar zamanla bedenini yıprattı. Kilo artışıyla birlikte kronik baş ağrıları, sindirim sorunları ve nefes darlığı ortaya çıktı. Bağışıklık sistemi zayıfladı; neredeyse her ay farklı bir hastalıkla mücadele etmek zorunda kaldı.
Hanoi’de yaşayan 47 yaşındaki Nguyen Thi Huong, yalnızca beş ayda hayatını baştan yazdı. 71 kilodan 52 kiloya inen, bel ölçüsünü ise 23 santimetre azaltan Huong’un bu dönüşümü; geçici heveslerin değil, bilime dayalı bir yaşam biçiminin ürünü.Derleyen: Hande Karacan
Tartıda 71 kiloyu gördüğünde ve sürekli ilaç kullanmaktan yorulduğunda artık bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini fark etti. İlk kilo verme girişimleri, birçok kişinin yaptığı hatalardan farksızdı.
YANLIŞ YOLLAR: AÇLIK VE “MUCİZE” ÇAYLAR
Huong, başlangıçta pirinci tamamen hayatından çıkardı, öğünleri aşırı kısıtladı ve zayıflama çaylarına yöneldi. Fakat bu yöntemler kilo vermesini sağlamadığı gibi sağlığını daha da kötüleştirdi. Şiddetli mide ağrıları, baş dönmesi ve sindirim problemleri yaşamaya başladı.
Dönüm noktası, bir arkadaşının önerisiyle tanıştığı bilimsel ve dengeli beslenme yaklaşımı oldu. Bu sistem, aç kalmak yerine vücudu doğru besinlerle desteklemeyi amaçlıyordu.
BİLİMSEL YAKLAŞIM: AZ, SIK VE DENGELİ BESLENME
Gastrointestinal Cerrahi Bölüm Başkanı Dr. Nguyen Anh Tuan’ın da önerdiği bu yöntem, metabolizmayı yavaşlatan “kıtlık modu”nun önüne geçiyor. Huong’un benimsediği beslenme düzeni şu temel ilkelere dayanıyordu:
ÖĞÜN SIKLIĞI: GÜNDE 5–6 KÜÇÜK ÖĞÜN, 2–3 SAAT ARAYLA
Besin Dengesi: Her öğünde protein, sağlıklı yağlar, kompleks karbonhidratlar ve lifli sebzeler
Zararlı Alışkanlıklara Veda: Kızartmalar ve aşırı yağlı yiyecekler tamamen çıkarıldı
Bilinçli Tüketim: Besin değerlerini öğrenmek ve gerçek açlık sinyallerini ayırt etmek
Medical News Today’e göre bu tür bir beslenme modeli yalnızca kilo kaybını değil; kalp-damar sağlığını, kemik yapısını ve uyku kalitesini de olumlu etkiliyor.
EGZERSİZDE DENGE: KOŞU VE SQUAT
Beslenmesini düzene sokan Huong, süreci egzersizle destekledi. Ancak uzun ve yorucu antrenmanlar yerine sürdürülebilir bir program tercih etti. Haftada 2–3 gün, yaklaşık 30 dakikalık koşularla kalori yakımını artırdı.
Uzmanlara göre haftalık ortalama 2.800 kalori yakmak, sağlıklı kilo kontrolünde önemli bir eşik. Huong ayrıca her egzersiz seansında 40–50 squat yaparak vücudunu şekillendirdi. Squat hareketi; bacaklar, karın, omurga ve pelvik kasları aynı anda çalıştırarak sıkılaşmayı destekledi.
SONUÇ: 19 KİLO VE 23 SANTİMETRELİK DEĞİŞİM
Yaklaşık dört buçuk ayın sonunda Huong, 19 kilo vererek 52 kiloya ulaştı. Bel çevresi ise 91 santimetreden 68 santimetreye düştü. Cilt problemleri kayboldu, enerjisi arttı ve kronik rahatsızlıkları geride kaldı.
Bugün de yürüyüş, aerobik ve squat ile formunu koruyan Huong, deneyimini şu sözlerle özetliyor:
“Kulaktan dolma bilgilerle sağlığınızı riske atmayın. Bilimsel yöntemlere güvenin, gerekirse uzman desteği alın. İnce olmak değil, sağlıklı olmak asıl hedef olmalı.”
Huong’un hikâyesi, doğru bilgi ve kararlılıkla yaş kaç olursa olsun değişimin mümkün olduğunu gösteriyor.