5 ayda belini 23 cm inceltti: Adeta iğne ipliğe döndü

EGZERSİZDE DENGE: KOŞU VE SQUAT

Beslenmesini düzene sokan Huong, süreci egzersizle destekledi. Ancak uzun ve yorucu antrenmanlar yerine sürdürülebilir bir program tercih etti. Haftada 2–3 gün, yaklaşık 30 dakikalık koşularla kalori yakımını artırdı.

Uzmanlara göre haftalık ortalama 2.800 kalori yakmak, sağlıklı kilo kontrolünde önemli bir eşik. Huong ayrıca her egzersiz seansında 40–50 squat yaparak vücudunu şekillendirdi. Squat hareketi; bacaklar, karın, omurga ve pelvik kasları aynı anda çalıştırarak sıkılaşmayı destekledi.