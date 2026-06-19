5 ayda 93 Milyar TL trafik cezası kesildi: Bütçe açığı vatandaşın cebinden kapanıyor

5 ayda kesilen trafik cezası 93 milyar 129 milyon TL oldu. Aylara göre kesilen trafik cezası tutarları; ocakta 49 milyar 352 milyon TL, şubatta 6 milyar 534 milyon TL, martta 10 milyar 191 milyon TL, nisanda 12 milyar 408 milyon TL ve mayısta 14 milyar 642 milyon TL olarak kayıtlara geçti.