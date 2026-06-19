Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mayıs ayı istatistiklerine göre, Ocak-Mayıs 2026 döneminde 1 trilyon 220 milyar TL para cezası kesildi. 5 ayda tahsil edilebilen para cezası tutarı ise 112 milyar 981 milyon TL oldu.
5 ayda 93 Milyar TL trafik cezası kesildi: Bütçe açığı vatandaşın cebinden kapanıyor
Yılın ilk 5 ayında 93 milyar 129 milyon TL trafik cezası kesilirken, tahsil edilen ceza tutarı ise 33 milyar 906 milyon TL oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Nefes'ten Nisanur Yıldırım'ın haberine göre; Para cezalarında 348 milyar 398 milyon TL olarak görülen bütçe hedefinin 3.5 katı kadar ceza 5 ayda kesildi.
5 ayda kesilen trafik cezası 93 milyar 129 milyon TL oldu. Aylara göre kesilen trafik cezası tutarları; ocakta 49 milyar 352 milyon TL, şubatta 6 milyar 534 milyon TL, martta 10 milyar 191 milyon TL, nisanda 12 milyar 408 milyon TL ve mayısta 14 milyar 642 milyon TL olarak kayıtlara geçti.
Trafik cezalarından 5 ayda tahsil edilen ceza tutarı ise 33 milyar 906 milyon TL oldu. Böylece kesilen trafik cezalarının yüzde 36.4’ü tahsil edilebildi.
Ayrıca, trafik cezalarında 73 milyar 344 milyon TL olarak belirlenen bütçe hedefinin yüzde 46.2’si 5 ayda toplandı. Böylece tahsil edilen para cezalarının yüzde 30’u, başka bir ifadeyle üçte biri trafik cezalarından sağlandı.
Öte yandan, yıl sonu bütçe hedefi olan 73 milyar 344 milyon TL’lik cezanın yüzde 27 fazlası şimdiden kesilmiş oldu.
Bütçede tahakkuk eden 1 trilyon 220 milyar TL’lik cezanın yüzde 60.6’sına karşılık gelen 733 milyar 351 milyon TL’lik kısmı vergi cezalarından oluştu.
Yılın tamamı için 196 milyar 42 milyon TL gelir hedefinin bulunduğu vergi cezası kaleminde, hedefin 3.8 katı kadar tahakkuk gerçekleşti.