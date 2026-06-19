Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 5 ayda 93 Milyar TL trafik cezası kesildi: Bütçe açığı vatandaşın cebinden kapanıyor

5 ayda 93 Milyar TL trafik cezası kesildi: Bütçe açığı vatandaşın cebinden kapanıyor

Yılın ilk 5 ayında 93 milyar 129 milyon TL trafik cezası kesilirken, tahsil edilen ceza tutarı ise 33 milyar 906 milyon TL oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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5 ayda 93 Milyar TL trafik cezası kesildi: Bütçe açığı vatandaşın cebinden kapanıyor - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mayıs ayı istatistiklerine göre, Ocak-Mayıs 2026 döneminde 1 trilyon 220 milyar TL para cezası kesildi. 5 ayda tahsil edilebilen para cezası tutarı ise 112 milyar 981 milyon TL oldu.

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5 ayda 93 Milyar TL trafik cezası kesildi: Bütçe açığı vatandaşın cebinden kapanıyor - Resim: 2

Nefes'ten Nisanur Yıldırım'ın haberine göre; Para cezalarında 348 milyar 398 milyon TL olarak görülen bütçe hedefinin 3.5 katı kadar ceza 5 ayda kesildi.

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5 ayda 93 Milyar TL trafik cezası kesildi: Bütçe açığı vatandaşın cebinden kapanıyor - Resim: 3

5 ayda kesilen trafik cezası 93 milyar 129 milyon TL oldu. Aylara göre kesilen trafik cezası tutarları; ocakta 49 milyar 352 milyon TL, şubatta 6 milyar 534 milyon TL, martta 10 milyar 191 milyon TL, nisanda 12 milyar 408 milyon TL ve mayısta 14 milyar 642 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

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5 ayda 93 Milyar TL trafik cezası kesildi: Bütçe açığı vatandaşın cebinden kapanıyor - Resim: 4

Trafik cezalarından 5 ayda tahsil edilen ceza tutarı ise 33 milyar 906 milyon TL oldu. Böylece kesilen trafik cezalarının yüzde 36.4’ü tahsil edilebildi.

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5 ayda 93 Milyar TL trafik cezası kesildi: Bütçe açığı vatandaşın cebinden kapanıyor - Resim: 5

Ayrıca, trafik cezalarında 73 milyar 344 milyon TL olarak belirlenen bütçe hedefinin yüzde 46.2’si 5 ayda toplandı. Böylece tahsil edilen para cezalarının yüzde 30’u, başka bir ifadeyle üçte biri trafik cezalarından sağlandı.

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5 ayda 93 Milyar TL trafik cezası kesildi: Bütçe açığı vatandaşın cebinden kapanıyor - Resim: 6

Öte yandan, yıl sonu bütçe hedefi olan 73 milyar 344 milyon TL’lik cezanın yüzde 27 fazlası şimdiden kesilmiş oldu.

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5 ayda 93 Milyar TL trafik cezası kesildi: Bütçe açığı vatandaşın cebinden kapanıyor - Resim: 7

Bütçede tahakkuk eden 1 trilyon 220 milyar TL’lik cezanın yüzde 60.6’sına karşılık gelen 733 milyar 351 milyon TL’lik kısmı vergi cezalarından oluştu.

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5 ayda 93 Milyar TL trafik cezası kesildi: Bütçe açığı vatandaşın cebinden kapanıyor - Resim: 8

Yılın tamamı için 196 milyar 42 milyon TL gelir hedefinin bulunduğu vergi cezası kaleminde, hedefin 3.8 katı kadar tahakkuk gerçekleşti.

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