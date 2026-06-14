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Kaynak: İHA

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi sınırları içinde, tarla yolu olarak bilinen patikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 ay önce evlendiği eşi Emine T.’ye ait 26 AIN 629 plakalı hatchback otomobille patika üzerinde ilerleyen Sezer T., aracı boş bir alana çekti. İddiaya göre, çift arasında yaşanan tartışmanın ardından Sezer T., otomobilin ön koltuğundan aracı ateşe verdi.

Alevlerin büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından araçtan geriye yalnızca demir yığını kaldığı öğrenildi.

EŞİNİN YAKTIĞI ARACINI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Aracının yandığını öğrenen Emine T. olay yerine geldi. Hamile olduğunu iddia eden Emine T., birikimleriyle satın aldığı aracının küle dönmüş halini görünce gözyaşlarına boğuldu. Emine T.’nin ifadesine göre taraflar arasında ciddi bir sorun bulunmadığı öğrenildi. Emine T., eşinden şikayetçi olacağını belirtirken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.