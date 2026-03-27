Ağaçlık köyünde sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan besiciler, ot, saman ve yemlerle küçükbaş hayvanlarını besliyor.

Gün boyunca koyunlarının bakımıyla uğraşan yetiştiriciler, bir yandan da yeni doğan kuzuları özenle besliyor.35 yıldır çiftçilik yapan Yavuz Sayılgan, her koşulda koyunlarıyla ilgilenmek zorunda olduğunu belirtti.

Geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu ifade eden Sayılgan, "500 koyunum var. Bunlardan 300'ü doğum yaptı. Kış şartları çetin geçiyor. 5 ay boyunca hayvanlarımıza günde 4 kez yem veriyoruz. Şubat ve martta kuzu doğumları başlıyor. Günde iki kez kuzuları anneleriyle buluşturuyoruz." diye konuştu.73 yaşındaki Enver Oğlago ise "Hayvanlara severek bakıyoruz. Her sabah erken saatte kalkıp, hayvanlara bakıyorum, yem veriyoruz. Günümüz hayvanlara bakmakla geçiyor." dedi.