Rusya'nın en önde gelen muhalefet lideri ve yolsuzluk karşıtı aktivist Aleksey Navalni, 16 Şubat 2024 tarihindeki şüpheli ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

İngiltere ve müttefikleri, Navalni'nin naaşından alınan örneklerde "epibatidine" ismi verilen ve doğal yollarla bulunması mümkün olmayan bir toksin tespit edildiğini açıkladı.

47 yaşında yaşamını yitiren Navalni'nin ölümü ile ilgili bu açıklama, okları yeniden Rusya’ya çevirdi.

İNGİLTERE’DEN RUSYA’YA SERT TEPKİ

Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklamalarda bulunan Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Navalni'nin vücudunda yer alan epibatidine toksininin kendiliğinden olamayacağını belirtti.

Bu ölümcül toksine Aleksey Navalni'ye karşı kullanacak araç, motivasyon ve fırsata sadece Rusya hükümetinin sahip olabileceğini belirten Cooper, Rus devletinin bu tür yöntemlerle siyasi muhalefete karşı duyduğu "ezici korkuyu" sergilediğini ifade etti.

4 ÜLKE İNGİLTERE'YE DESTEK VERDİ

Birleşik Krallık’ın gerçekleştirdiği açıklamaya İsveç, Fransa, Hollanda ve Almanya da destek verdi. Rusya’yı muhalif ismi zehirlemekle itham etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiasıyla Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (OPCW) resmen bilgilendirdiğini açıkladı.