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Kaynak: AA / DHA / İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralanırken, Antalya-Alanya D400 kara yolunda trafik bir süre durdu.

Kaza, D400 kara yolu Serik ilçesi Kadıoğlu Kavşağı'nda meydana geldi.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 15 EJ 515 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle önündeki araca savrulan araç, diğer araçlara da çarptı. Bunun üzerine toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından 6 kişi kendi imkanlarıyla araçlardan çıktı.

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yol kenarında bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

D400 YAKLAŞIK YARIM SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle D400 kara yolunun Serik-Antalya istikameti yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapalı kaldı.

Polis ekipleri, uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına aldı.

Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.