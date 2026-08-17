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Kaynak: ANKA

Isparta'da oto sanayisinde çalışan ustalar, çırak ve yetişmiş eleman eksikliğinin her geçen yıl büyüdüğünü belirterek sektörün geleceğine ilişkin endişelerini dile getirdi. Ustalara göre gençlerin mesleğe ilgisinin azalması nedeniyle önümüzdeki 5-10 yıl içinde sanayide usta bulmak çok daha zor hale gelebilir.

"ÇIRAK BULUNUYOR AMA MESLEK ÖĞRENMEK İSTEMİYOR"

Meslekte 12 yılını geride bırakan kaporta ustası Samet Demir, yaşanan sıkıntının önemli nedenlerinden birinin ailelerin çocuklarını sanayiye yönlendirmemesi olduğunu söyledi.

Demir, çıraklık okulları ve mesleki eğitim liselerinde sunulan imkanların artmasına rağmen sektöre yeterli sayıda çırak kazandırılamadığını belirterek, "Eskiden imkan daha azdı ama çırak daha çoktu. Şimdi imkan fazla, eleman yok, çırak yok" dedi.

"5-10 YIL SONRA USTA KALMAYABİLİR"

Kaporta ustası İbrahim Damlar ise sektörde bazı çırakların yalnızca günü tamamlayıp ücretini almayı düşündüğünü, meslek öğrenme isteğinin azaldığını ifade etti.

Damlar, mevcut gidişatın sürmesi halinde önümüzdeki 5-10 yıl içinde usta sayısının daha da azalacağını ve bunun oto sanayisinde ciddi bir soruna dönüşebileceğini söyledi.

"ÇIRAKLIKTAN YETİŞMEK DAHA ÖNEMLİ"

ltı yıldır sektörde çalışan ve kalfalığa yeni geçen Mustafa Yıldız da üniversite eğitiminin önemli olduğunu ancak mesleğin temelinin çıraklıktan geçtiğini belirtti.

Sanayide farklı marka ve model araçlar üzerinde çalışmanın büyük deneyim kazandırdığını belirten Yıldız, gerçek mesleki gelişimin uygulamayla mümkün olduğunu ifade etti.

SANAYİDE GELECEK KAYGISI BÜYÜYOR

Oto sanayi ustaları, usta-çırak kültürünün korunması ve gençlerin mesleki eğitime yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, aksi halde önümüzdeki yıllarda yetişmiş usta bulmanın hem sektör hem de vatandaşlar için daha büyük bir sorun haline gelebileceği uyarısında bulundu.