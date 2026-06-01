Bursa’nın gayrimenkul ve yatırım odaklı en dinamik ilçelerinden Nilüfer, piyasada ses getirecek büyük bir icra satışına sahne oluyor. İrfaniye Mahallesi'nde yer alan ve milyonlarca lira değerinde olan 16 bin 400 metrekarelik dev tarım arazisi, mahkeme kararıyla açık artırmaya çıkıyor.

TARIM ARAZİSİ İÇİN 49 MİLYON 200 BİN TL BEDEL BELİRLENDİ

Bursa Hakimiyet'ten Gazeteci Coşkun Saitoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, ortaklığın giderilmesi yani izale-i şüyu davası kapsamında satışına karar verilen taşınmaz için 49 milyon 200 bin TL muhammen bedel belirlendi.

T.C. Bursa Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından yayımlanan ilan detayları ve bilirkişi raporu, arazinin hem tarımsal verimlilik hem de lokasyon açısından oldukça avantajlı olduğunu gösteriyor.

Tapuda tarla vasfıyla kayıtlı olan ve aktif olarak işlenen bu dev taşınmaz, yüzde 1 ila 2 arasındaki ideal eğimi sayesinde makineli tarıma tam uyum sağlıyor. Toprak yapısında herhangi bir erozyon problemi barındırmayan arazi, aynı zamanda Nilüfer Çayı’ndan şahsi imkanlarla sulama yapılabiliyor olmasıyla da değerini katlıyor.

Yatırımcıların radarına giren bu tarlanın hukuki imar statüsü de ilan detaylarında netlik kazandı. Söz konusu arazi, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Tarım Alanı olarak işaretlenmiş durumda. Ayrıca taşınmazın Büyükova Koruma Alanı sınırları içerisinde kalması sebebiyle, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında gerekli resmi izinler alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılması kesinlikle mümkün olmayacak. Bu durum, arazinin gelecekte de nitelikli tarım toprağı olarak kalacağını garantiliyor.

TARİH VERİLDİ

Yüzde 10 KDV oranının uygulanacağı bu dev satış için ihale takvimi de netleşti. Elektronik ortamda açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek ihalenin ilk oturumu 7 Temmuz 2026 günü saat 14.40’ta başlayacak ve bir hafta boyunca devam ederek 14 Temmuz 2026 saat 14.40’ta sona erecek.

Eğer bu ilk periyotta satış gerçekleşmezse, ikinci artırma süreci 7 Ağustos 2026 tarihinde başlayıp 14 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak. Bursa genelinde nitelikli ve büyük ölçekli tarım arazilerine yönelik yatırımcı talebinin zirve yaptığı bir dönemde, İrfaniye'deki bu dev tarlanın nasıl bir alıcı bulacağı sektör temsilcileri tarafından merakla bekleniyor.