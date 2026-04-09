Osmaniye merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir şebekeyi mercek altına aldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdıkları ve yaklaşık 49,2 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda Osmaniye merkezli olmak üzere Mardin, Gaziantep ve Bingöl’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. “Kupon-80” adı verilen operasyonda yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.