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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu için avantajlı kayıt döneminde sona yaklaşıldı.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan organizasyon, 1 Kasım 2026 Pazar günü 48. kez sporcuları Asya'dan Avrupa'ya taşıyacak.

AVANTAJLI KAYIT 31 TEMMUZ'DA BİTİYOR

World Athletics'in Gold Label kategorisinde yer alan organizasyonda avantajlı kayıt dönemi 31 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.

Bu tarihe kadar 42K ve 15,5K parkurlarına katılmak isteyen koşucular 1.200 TL kayıt ücreti ödeyecek. 1 Ağustos-13 Ekim tarihleri arasındaki son kayıt döneminde ise ücret 1.400 TL olarak uygulanacak.

KONTENJANLAR BELLİ OLDU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayıp Sultanahmet'te sona erecek 42 kilometrelik maraton için 7 bin 500 kişilik kontenjan ayrıldı.

Yine köprüden başlayıp Yenikapı'da tamamlanacak 15,5 kilometrelik parkurda ise 15 bin sporcu yer alabilecek.

42K yarışına 18 yaş ve üzeri, 15,5K yarışına ise 16 yaş ve üzerindeki sporcular (1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla) katılım sağlayabilecek.

MASTER ATLETLER İÇİN 11 YAŞ KATEGORİSİ

42 kilometrelik yarışta Türk master atletler için 35-39 yaş grubundan başlayıp 85 yaş ve üzeri kategoriye kadar toplam 11 farklı yaş grubu oluşturulacak.

15,5 kilometrelik parkurda ise yaş kategorisi uygulanmayacak.

KURUMSAL KOŞU KAYITLARI 4 AĞUSTOS'TA

Maraton kapsamında düzenlenecek 6,5 kilometrelik Kurumsal Koşu kayıtları ise 4 Ağustos'ta başlayacak. Bu kategori için kayıt ücreti 1.850 TL olarak belirlendi.

Kurumsal Koşu'ya katılan sporcular, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da çeşitli sivil toplum kuruluşları adına bağış kampanyaları düzenleyebilecek.

Öte yandan yine 6,5 kilometrelik Halk Koşusu için kayıt takviminin ise ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

GEÇEN YIL REKOR KIRILDI

Geçen yıl tüm kategorilerde toplam 39 bin kişi İstanbul Maratonu'nda yer alırken, 42 kilometrelik parkuru 4 bin 568 sporcu tamamlayarak organizasyon tarihinde finiş gören koşucu sayısında Türkiye rekoru kırılmıştı.