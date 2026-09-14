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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1.008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonların, sosyal medya ve iletişim platformları üzerinden faaliyet gösteren yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik bugüne kadarki en kapsamlı çalışmalardan biri olduğu belirtildi.

TÜRKİYE GENELİNDE EŞ ZAMANLI DEV OPERASYON

Türkiye'de organize suç örgütlerinin dijital platformlardaki yapılanmalarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda yürütülen operasyonda 1.008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon, yalnızca fiziki suç örgütlerini değil, son yıllarda giderek büyüyen "yeni nesil organize suç örgütleri" olarak tanımlanan ve faaliyetlerini büyük ölçüde sosyal medya ile mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürüten yapılanmaları hedef aldı.

Çalışmalarda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ortak istihbarat ve teknik takip çalışmaları yürüttü.

48 İL AYNI ANDA HAREKETE GEÇTİ

Operasyonlar Türkiye'nin dört bir yanında aynı anda gerçekleştirildi.

Operasyon düzenlenen iller şunlar oldu:

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bayburt

Bitlis

Bolu

Bursa

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

Iğdır

İstanbul

İzmir

Karaman

Kastamonu

Kilis

Kırıkkale

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Mardin

Muğla

Nevşehir

Ordu

Osmaniye

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Şırnak

Tekirdağ

Tokat

Tunceli

Yalova

Yozgat

Zonguldak

Geniş kapsamlı operasyon kapsamında farklı illerde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, şüphelilerin dijital materyalleri de incelemeye alındı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN YENİ MERKEZİ: SOSYAL MEDYA

Soruşturmalarda dikkat çeken en önemli tespitlerden biri, organize suç örgütlerinin artık yalnızca sokakta değil, dijital platformlarda da örgütleniyor olması oldu.

Güvenlik birimlerinin yaptığı teknik çalışmalar sonucunda şüphelilerin;

İletişim platformlarında oluşturdukları gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye çalıştıkları,

Tetikçilik yapmaya yönelik ilan ve paylaşımlar yaptıkları,

Sosyal medya hesaplarından suç ve suçluyu övücü içerikler yayımladıkları,

Tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar gerçekleştirdikleri,

Örgüt propagandası yaptıkları,

Örgütsel faaliyetlerini sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalıştıkları,

Suç örgütleri arasındaki husumetleri dijital platformlara taşıdıkları,

Gençleri suç örgütlerine kazandırmaya yönelik içerikler ürettikleri tespit edildi.

Yetkililer, bu tür dijital yapılanmaların özellikle gençler üzerinde özendirici bir etki oluşturmayı amaçladığını belirtti.

TETİKÇİ TEMİNİNDEN ÖRGÜT PROPAGANDASINA KADAR ÇOK SAYIDA SUÇLAMA

Yürütülen soruşturmalar kapsamında şüpheliler hakkında birçok farklı suçlamanın bulunduğu öğrenildi.

İncelemelerde özellikle;

Tetikçilik organizasyonu,

Organize suç örgütü faaliyetleri,

Suç işlemeye alenen tahrik,

Suç ve suçluyu övme,

Tehdit,

Hakaret,

Örgüt propagandası,

Dijital platformlar üzerinden örgüt üyeliği ve örgütsel faaliyet yürütme

iddiaları üzerinde durulduğu bildirildi.

Siber ekiplerin uzun süredir yürüttüğü teknik takiplerin operasyonun temelini oluşturduğu ifade edildi.

MİT VE SİBER POLİS ORTAK ÇALIŞTI

Operasyonun dikkat çeken yönlerinden biri de kurumlar arası koordinasyon oldu.

Soruşturmalarda;

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT),

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı,

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı,

KOM Başkanlığı,

Cumhuriyet Başsavcılıkları

ortak veri analizi, teknik takip ve dijital istihbarat çalışmaları yürüttü.

Yetkililer, özellikle şifreli mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların uzun süreli analiz edildiğini belirtti.

AKSARAY'DA OPERASYON KAPSAMINDA YER ALDI

Operasyonun gerçekleştirildiği iller arasında Aksaray da yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de eş zamanlı operasyonlara katıldığı öğrenilirken, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin adli sürecin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, operasyon kapsamında dijital materyaller üzerinde incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELE SÜRECEK

Güvenlik kaynakları, organize suç örgütlerinin son dönemde sosyal medya ve iletişim platformlarını yalnızca propaganda amacıyla değil, aynı zamanda eleman temini, tehdit, koordinasyon ve suç organizasyonu için aktif şekilde kullandığına dikkat çekiyor.

Bu nedenle klasik organize suç operasyonlarının yanı sıra siber destekli operasyonların da artırıldığı belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen bu operasyonun, dijital mecralarda örgütlenen suç yapılarıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildiği ifade edilirken, soruşturmaların yeni gözaltılar ve adli işlemlerle genişleyebileceği belirtildi.

Yetkililer, kamu düzenini tehdit eden organize suç yapılanmalarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.