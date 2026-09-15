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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



İçinde Ordu’nun da bulunduğu 48 ilde, yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 1.008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet birimleri ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin sosyal medya ve iletişim platformlarını suç örgütlerinin faaliyetleri için kullandıkları belirlendi.

Şüphelilerin; tetikçi teminine yönelik paylaşımlar yaptığı, tehdit ve örgüt propagandası içerikleri yayımladığı, suç örgütlerinin propagandasını yaptığı ve sosyal medya üzerinden yeni üyeler kazanmaya çalıştığı tespit edildi.