471 sporcu İzmit Körfezi’ni yüzerek geçti

Uluslararası Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile temasa geçeceklerini belirten Büyükakın, "Bu yarışların burada uluslararası düzenlenebilmesi için takvime girmesi lazım. İnşallah Derince ile Gölcük arasında, Körfez'in iki yakasını buluşturacak uluslararası bir açık su yüzme şampiyonası düzenleriz" diye konuştu.