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Kaynak: AA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2025 Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgilere göre, telekomünikasyon sektöründe yerli ve milli üretimi artırmaya yönelik çalışmalar 4,5G'de elde edilen başarıların ardından 5G sürecinde de hız kesmeden devam ediyor.

Bu doğrultuda, 4,5G ihalesi kapsamında işletmecilere, şebeke ve haberleşme altyapısı yatırımlarında belirli oranlarda yerli ürün kullanma zorunluluğu getirildi. İlk dört yılda en az yüzde 30 olarak uygulanan bu oran, ikinci dört yılda yüzde 40'a, üçüncü dönemde ise yüzde 45'e yükseltildi.

Uygulanan politikalar sayesinde 2016 yılında yalnızca yüzde 1 seviyelerinde bulunan yerlilik oranı, 2024 yılı sonunda yaklaşık yüzde 51'e ulaştı. Böylece 2028 için öngörülen hedef, dört yıl önceden gerçekleştirilmiş oldu.

5G'de çıta daha da yükseldi

4,5G sürecinde edinilen deneyim doğrultusunda 5G altyapısında daha iddialı yerlilik hedefleri belirlendi. Buna göre, 1 Nisan 2026 itibarıyla devreye alınan 5G yatırımlarında ilk yıl en az yüzde 50 yerli ürün kullanılması hedefleniyor. İkinci yılda bu oranın yüzde 55'e, üçüncü yıldan itibaren ise en az yüzde 60'a çıkarılması planlanıyor.

5G yetkilendirmesi kapsamında belirlenen bu yükümlülükler 30 Nisan 2029 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak.

Bu süreçte işletmeciler, kuracakları 5G mobil özel şebekelerde radyo erişim yazılımlarından temel radyo ünitelerine, çekirdek şebekeden transmisyon altyapısına kadar birçok bileşende "Milli Haberleşme Ürünü" kriterlerine uygun ekipman kullanmakla yükümlü olacak.