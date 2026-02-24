1999 yılında Texas'ın Houston kentinde bir butik olarak kurulan giyim firması 45 eyalette 450'den fazla mağazaya ulaşarak devasa büyüklüğe geldi.
457 mağazası olan giyim firması iflas etti: 27 yıldır sektördeydi…
27 yıldır ABD'de alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren kadın giyim ve aksesuar markası Francesca's, iflas sürecine girdi. Yaklaşık olarak 457 mağazasını kapatacağını açıkladı.Derleyen: Süleyman Çay
Şubat ayı başında yapılan ikinci iflas başvurusunun ardından operasyonların durdurulacağı aktarıldı. New York'taki popüler şubelerden birinin de günler için kapanması bekleniyor.
Birkaç mağazasında "kapanıyor" pankartları asılırken, ürünlerde yüzde 70'e varan indirimler uygulanıyor. 12 Şubat itibarıyla yapılan duyuruda, ilgili şubenin 26 Şubat Perşembe günü tamamen kapanacağı aktarıldı.
Francesca's, ilk iflas başvurusunu Aralık 2020'de COVID-19 pandemisinin sektörde yarattığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle yapmıştı.
Düşen satışlar ile birlikte artan borç yükü, yüksek personel devri ve tüketicilerin e-ticaret platformlarına yönelmesine neden oldu.
Şirket, iflas sürecinin mahkeme denetiminde yürütüldüğünü ve paydaşlar açısından en yüksek değerin korunmasının hedeflendiğini söyledi.