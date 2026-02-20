Ekonomi biliminde "fırsat maliyeti" diye bir kavram vardır;

“bir şeyi seçtiğinizde başka bir şeyden vazgeçersiniz.”

Tam da bu nedenle 456 milyar liralık havaya giden faiz parası, aslında vazgeçilen bir memleketin bedeli.

İşte size ispatı !..

Eğer 456 milyar lira faize ödenmemiş olsaydı;

Her biri 2 milyon lira olan, (ki bu rakam ortalama TOKİ maliyeti), tam 228 bin konut yapılabilir ve vatandaşa bedavadan dağıtılabilirdi. Böylece, yaklaşık bir milyon nüfuslu bir şehrin konut ihtiyacı tek kalemde sıfırlanıp, 1,5 milyon inşaat işçisi, mühendis ve mimara yeni iş imkanı yaratılırdı.

Bu parayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ'tan bir tane daha veya 2 dev petrokimya tesisi (PETKİM) kurulabilirdi. Böylece, cari açığın kalbi olan hammadde ithalatı bıçak gibi kesilirdi.

Geçmişte yapılan ve sonrada yabancıya kıyak olsun diye bedavaya satılan TEKEL veya Şeker Fabrikaları ölçeğinde tam 100 adet modern üretim tesisi Anadolu'nun dört bir yanına kurulabilirdi. Böylece yabancı, şeker, alkol, tütün ve hayvan yemi tekeli kırılabilir, aynı zamanda fabrikaların yapıldığı kentler hızla kalkınabilirdi.

Savunma sanayii ve otomotivin kalbi olan mikroçipler için 4 adet tam kapasiteli modern fabrika kurulabilir, Türkiye dünyada çip üreten 10 ülkeden biri haline gelebilirdi.

Türkiye'nin en büyük projesi olan GAP kapsamında yıllardır bitmeyen ana kanallar ve şebeke sulamaları, finanse edilip rahatlıkla bitebilirdi. Böylece 1,1 milyon hektar alan yani yaklaşık Lübnan kadar bir bölge rahatlıkla sulanır, burası tarım deposu haline gelebilirdi.

2 milyon çiftçiye 228 bin lira ayrılabilir, bu parayla her bir çiftçinin yıllık mazot, gübre, ilaç, enerji giderlerinin tamamını karşılanması sağlabilirdi. Bu sayede markette ve pazarda fiyatlar bir sezonda yarı yarıya düşer vatandaş rahat bir nefes alabilirdi.

Kurulan yüzlerce fabrika, elliden fazla OSB, KOBİ alt yapı çalışmaları sayesinde 7 milyondan fazla insanımız işe kavuşur, böylece işsizlik gerçekten tek hanelere düşebilirdi.

760 km yüksek hızlı tren hattı ve ya bunun iki katı yük taşıma ray hattı ülkenin dörtbir yanına döşenebilirdi. Bu sayede ulaşım veya taşıma maliyetleri yarı yarıya inebilirdi.

9 milyon öğrenciye (Türkiye'deki üniversite ve lise öğrencilerinin büyük çoğunluğu) 50 bin lira değerinde son model bilgisayar ve telefon bedava dağıtılabilirdi.

bedava dağıtılabilirdi. 400 adet "Alman modeli" tam donanımlı meslek lisesi ile sanayinin "ara eleman" değil, "ana eleman" sorunu çözülebilirdi.

Kısaca

456 milyar lira faiz parası sadece bir rakam değildir.

Aslında Türkiye’nin bekasıdır.

1 TÜPRAŞ, 2 PETKİM, 100 Şeker veya TEKEL Fabrikası, 4 Çip Fabrikası, 228 bin konut ve milyonlarca mutlu çalışan demektir.

Aslında her ay elimizden kayıp giden "zengin ve müreffeh Türkiye" demektir.

Ekonomi bir rakam değil, ahlak ve tercih meselesidir.

Özetle bu para Londralı tefecilerin kasasına değil de Türkiye’nin kalkınmasına kullanılsaydı, bugün bunları yaşıyor olmazdık…

Anladınız mı şimdi 456 milyar dolar ne demek !!!

—-----------

Boşuna “Altın 10 Bin demiyoruz !!!”

ABD, Tayvan’la kapsamlı bir ticaret anlaşması imzaladı.

Tarifeler indiriliyor, tarife dışı engeller kaldırılıyor, milyarlarca dolarlık enerji ve havacılık alımı taahhüt ediliyor.

Tayvan, 2025–2029 döneminde ABD’den LNG, ham petrol, sivil uçak ve enerji ekipmanları için devasa siparişler verecek.

Aynı dönemde Tayvan şirketleri ABD’de yarı iletken ve yapay zekâ yatırımlarını artıracak.

Bu tabloyu yalnızca “ticaret diplomasisi” diye okumak saflık olur.

Çünkü bunun hemen öncesinde ABD, Tayvan’a yaklaşık 12 milyar dolarlık silah satışı yapmıştı.

Silah + ticaret + yatırım üçlüsü bir araya geldiğinde mesele ekonomi olmaktan çıkar, stratejiye dönüşür.

Aslında Amerika bu hamlelerle Çin’e net bir mesaj veriyor: “Tayvan yalnız değil.” diyor.

Çin ise bu mesajı gayet iyi okuyor ve kendi egemenlik alanına müdahale olarak görüyor.

Açıkçası dünya, küreselleşme döneminden bloklaşma dönemine geçerken bu dosya satranç tahtasının tam ortasında duruyor.

Çin müdahale eder mi?

Şimdilik soğukkanlı bakalım…

Çin Tayvan!a doğrudan bir askeri müdahale yapmayacaktır. Çin için ekonomik stratejiler bugünlerde daha önemli. Çin, küresel finans sisteminde kendi kurallarını koyana kadar bekleyecektir.

Ancak bu durum, gerilim artmaz demek değil.

Çin Tayvan üzerindeki baskıyı arttıracaktır. Daha sertleşen askeri tatbikatlar, hava ve deniz sahası baskıları, ekonomik ve diplomatik ablukalar, siber operasyonlarla gücünü gösterecektir.

Yani yakın zamanda sıcak savaş değil ama, kontrollü yüksek tansiyon uygulanacaktır.

Piyasa için de önemli olan bu zaten. Çünkü piyasalarda gerçekleşen olaydan çok, artan beklenti fiyatlanır.

Peki böyle bir senaryoda altın ne yapar?

Altın belirsizliğin fiyatıdır.

Tayvan Boğazı’nda askeri kriz ihtimali ve tansiyonun yükselmesi bile; küresel çip arzı riski algısı yaratır. Otomotiv ve teknoloji üretimi konusunda korkuyu büyütür, tedarik zinciri ile ilgili endişeyi arttırır.

Kısaca, “jeopolitik şok + arz krizi” beklentisinin artması, dolayısıyla belirsizliğin büyümesidir.

Bu ABD - İran geriliminden çok daha büyük bir belirsizliktir.

Böyle bir durumda, Altında sıçramaların fitili ateşlenir ve sıçramalar görülmeye başlanır.

Çünkü altın sadece korkudan değil, aynı zamanda sistematik belirsizliklerden beslenir.

İşte tam da bu nedenle altında hikaye yeni başlıyor, 10 bin dolar artık önemli bir ihtimal diyoruz…