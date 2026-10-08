Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Türkiye'de 455 bin 578 yatırımcıyı etkileyen fon krizinin ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. AK Parti, yatırımcıların zararlarının karşılanması ve krize konu olan fon şirketlerinin tasfiyesini içeren yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 10 maddeden oluşması beklenen kanun teklifinin 9 Ekim Cuma günü TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Düzenlemenin ilk aşamasında küçük yatırımcılara öncelik verilmesi öngörülüyor.

İLK ÖDEMELER 1 MİLYON LİRANIN ALTINDA YATIRIMI OLANLARA

Hazırlıkları devam eden taslağa göre, ilk etapta fonlara 1 milyon liranın altında para yatıran kişilerin zararlarının karşılanması hedefleniyor.

Bu kapsamdaki yatırımcılara yalnızca yatırdıkları ana paranın değil, yatırım tarihinden itibaren hesaplanacak enflasyon farkının da ödenmesi üzerinde çalışılıyor.

Ödemelerin, yatırılan tutara TEFE-TÜFE ortalaması esas alınarak yapılacak değerlemenin eklenmesiyle hesaplanması planlanıyor.

Ancak geri ödeme oranları ve hesaplama yöntemine ilişkin ayrıntılar henüz kesinleşmiş değil.

355 BİNE YAKIN YATIRIMCI ÖNCELİKLİ OLACAK

Fon krizinden etkilenen toplam 455 bin 578 yatırımcının önemli bir bölümünün 1 milyon liranın altında yatırımı bulunduğu belirtiliyor.

Bu gruptaki yatırımcı sayısının 351 bin ile 355 bin arasında olduğu ifade edilirken, ilk ödemelerin söz konusu kişilere yapılması bekleniyor.

Bir milyon liranın üzerinde yatırımı bulunan kişilerin zararlarının karşılanmasına yönelik düzenlemelerin ise sonraki aşamada değerlendirilmesi öngörülüyor.

7 FON ŞİRKETİ İÇİN TASFİYE DÜZENLEMESİ

Kanun teklifinde yalnızca yatırımcılara yapılacak ödemeler değil, krizle bağlantılı 7 fon şirketinin tasfiyesine ilişkin hükümler de yer alacak.

Taslakta geri ödemelerin hangi kurumlar tarafından, hangi yöntemle gerçekleştirileceği ve ilgili kuruluşların sorumluluklarının nasıl belirleneceği üzerinde çalışılıyor.

AK Parti grubunun 8 Ekim akşamı yapacağı toplantıda düzenlemeye son şeklini vermesi bekleniyor.

MECLİS TAKVİMİ BELLİ OLUYOR

Kanun teklifinin 9 Ekim'de TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından gelecek hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi hedefleniyor.

Komisyondaki değerlendirmelerin tamamlanması durumunda teklifin kısa süre içerisinde TBMM Genel Kurulu gündemine taşınması planlanıyor.

Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte yatırımcılara yapılacak ödemelerin hukuki çerçevesinin belirlenmesi amaçlanıyor.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU İÇİN DDK RAPORU BEKLENECEK

Fon krizine ilişkin Meclis araştırma komisyonu kurulması yönündeki tartışmalar da devam ediyor.

Muhalefet partileri konunun TBMM çatısı altında araştırılmasını isterken, AK Partili yetkililer komisyon kurulması için henüz erken olduğu görüşünü savunuyor.

İktidar partisi yetkilileri, Fon Koordinasyon Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulunun yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından araştırma komisyonu seçeneğinin değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Bu nedenle komisyonun kurulup kurulmayacağına ilişkin kararın, hazırlanacak inceleme raporlarının ardından netleşmesi bekleniyor.