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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada yüz binlerce yatırımcıyı yakından ilgilendiren kritik bir düzenlemeyi ele alacak. AK Parti tarafından sunulan 9 maddelik kanun teklifi, 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

Teklif, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye kararı verdiği 7 fon şirketine bağlı 131 yatırım fonunu ve bu fonlarda yatırımı bulunan 455 bin 758 kişiyi kapsıyor.

YATIRIMCILARA 1 MİLYON LİRAYA KADAR ÖDEME

Düzenlemeye göre, tasfiye kapsamındaki fonların yatırımcılarına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek.

Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında kalan yatırımcılara yatırımları kadar, bu sınırın üzerindekilere ise en fazla 1 milyon lira ödeme yapılması planlanıyor. İlk ödemelerde enflasyon endekslemesi uygulanmayacak.

NİHAİ ÖDEMELER ENFLASYONA GÖRE HESAPLANACAK

Tasfiye sürecinde yatırımcıların hak sahipliği, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Takasbank ve ilgili kuruluşların kayıtları üzerinden belirlenecek.

Nihai ödeme tutarlarının hesaplanmasında ise yatırımcıların net yatırımlarına TÜFE ve Yİ-ÜFE değişimlerinin aritmetik ortalaması uygulanacak.

Ödemeler, fonların mevcut varlıkları ve geri kazanılan tutarlardan karşılanacak. Piyasa dolandırıcılığı ve bilgi suistimali gibi fiillere karıştığı tespit edilen kişi ve kuruluşlar ise ödeme kapsamı dışında tutulacak.

MECLİS'TE KRİTİK HAFTA

Fon düzenlemesinin bir sonraki hafta TBMM Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor.

Öte yandan KİT Komisyonu, 45 kamu kurum ve kuruluşunun 2023 ve 2024 yılı hesaplarını incelemeye başlayacak. Genel Kurul’da Türk Kızılay Kanun Teklifi görüşülecek, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna iki üye seçilecek.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ise 13 Ekim Salı günü Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirmek üzere toplanacak.