Değerli okurlar, 7 Şubat 2026 tarihli yazımda, deprem konutlarını kastederek “Peki bu konutlar, depremzedelere karşılıksız verilemez miydi? Doğru olan bu değil midir? Evini, iş yerini ve işini kaybeden depremzedelerin, 18 yıl boyunca yüzde 4 faizle taksit ödemesi doğru mudur? Vadesinde ödenmeyen borca günlük yüzde beş faiz uygulamak, hakkaniyete uygun mudur?” diye sormuştum.

Buradaki faiz oranlarını, depremzedelere konut anahtarı verirken imzalattırılan belgelerle ilgili açıklamalardan almıştım. Açıklamalarda yıllık faiz yüzde 4 ve gecikme faizi de günlük yüzde 5 olarak yer alıyordu. Bazı sitelerde bu açıklamalar halen yayındadır.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Son kabine toplantımızda meseleyi enine boyuna değerlendirdik. Titiz bir çalışmayla milletimiz için en uygunu neyse onu ortaya çıkardık. Taksitler, 18 yıl boyunca sabit, yani faizsiz olacak” dedi.

***

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuyla ilgili açıklamalar yaptı ve şöyle dedi:

“23 yıldır ne yaptıysak, 6 Şubat deprem konutları için de aynısını yapıyoruz. Daha önce İzmir'de, Elazığ'da, Bozkurt'ta, Manavgat'ta milletimiz nasıl faizsiz, sabit fiyatlarla ev sahibi olduysa, yine bu evlere de öyle sahip olacak. Bakınız; İzmir'de afet konutlarının aylık taksiti bin 600 lira. Elazığ'da taksitler sadece bin 60 lira. Giresun'daki kardeşlerimiz afet konutları için bin 400 lira ödüyor. Yani her bir kardeşimiz son derece sembolik rakamlarla ev sahibi oldular.

11 ilimizdeki vatandaşlarımız da evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacak. Son kabine toplantımızda meseleyi enine boyuna değerlendirdik. Titiz bir çalışmayla milletimiz için en uygunu neyse onu ortaya çıkardık. Aziz milletim, özellikle yuvalarına kavuşan depremzedelerimizin bizleri çok iyi dinlemesini kendilerinden istirham ediyorum. Yaptığımız 455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Böylece altyapı dahil konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Dahası, 2 yıl ödeme almayacağız. Vatandaşımız anahtarını teslim aldıktan 2 yıl sonra ödemeye başlayacak. 18 yıl boyunca da aynı fiyatla ödeyecek. Konutlarımızı ortalama 1 milyon 890 bin liralık fiyatla vatandaşımıza sunacağız. 3+1 konutlarımız için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek. Bu fiyat değişmeyecek; 18 yıl boyunca sabit, yani faizsiz olacak. Dediğim gibi, ödemeler anahtarlar teslim alındıktan 2 yıl sonra başlayacak.”

Bu açıklamadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da deprem konutlarından 18 yıl boyunca faiz alınmayacağını açıklamıştı.

Erdoğan, deprem konutları için faiz ödenmeyeceği yolunda “depremzedelerimizin bizleri çok iyi dinlemesini kendilerinden istirham ediyorum” diyerek açıklama yapmaya ihtiyaç duydu, çünkü depremzedeye yol gösteren bütün sitelerde faizle ilgili veriler yer alıyordu... Depremzedelerden faiz alınmayacağına ilişkin kesin kararın “Son kabine toplantısında, titiz bir çalışmayla” verildiği anlaşılıyor.

***

Hayata sıfırdan başlamak zorunda kalan depremzedeler için ayda 8 bin 750 lira taksit ödemek de başlangıçta zor olabilir ama paranın değer kaybı böyle giderse, taksitler fiilen harçlık seviyesine inebilir...

Tabii asıl olan deprem konutlarının depremzedelere karşılıksız verilmesidir. Devletin de milletin de buna yetecek kadar gücü vardır. Zaten, deprem konutlarının toplam maliyetinin yarısını halk peşin vermiştir! Diğer yarısını da devlet karşılayabilirdi...