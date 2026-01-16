Edinilen bilgiye göre, Ovaşeyhler Köyü Gemicioğlu Mahallesi'nde bulunan Elekler Camii'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Cuma namazı sırasında çıkan yangında vatandaşlar son anda kendilerini dışarıya atarken kısa sürede büyüyen alevler caminin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, yaklaşık 450 yıllık olduğu öğrenilen ahşap cami yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.