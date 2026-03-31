Kilis’te Cumhuriyet Meydanı’nda devriye gezen emniyet ekipleri, telaşla telefonla konuşan bir vatandaşı fark etti. Vatandaş, kayıtlı olmayan bir numaradan arandığını ve kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan bir şahsın, adının terör operasyonuna karıştığını söyleyerek para istediğini söyledi.

450 BİN TL GÖNDERECEKTİ

Ekipler vatandaşın emekli maaşı, 2 adet bilezik ve yaklaşık 50 bin TL değerindeki destekleme ödemesi olmak üzere toplamda yaklaşık 450 bin TL’yi dolandırıcılara göndermesine engel oldu.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı uyarıyor.