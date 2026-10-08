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Kaynak: DHA

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık vakası yaşandı. İleri yaşına rağmen evlilik hayalleri kuran 75 yaşındaki N.G., hayatının şokunu yaşadı.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI HEVESİ KABUSA DÖNDÜ

30 yaşındaki E.G. isimli kadın, evlenme vaadiyle yaşlı adamın güvenini kazandı. Düğün hazırlığı yapacaklarını zanneden 75 yaşındaki N.G., birikimi olan 170 bin TL değerindeki altınları kadına teslim etti.

Altınları aldıktan kısa süre sonra ortadan kaybolan ve telefonlarına ulaşılamayan E.G.'nin izini kaybeden N.G., dolandırıldığını anlayarak durumu hemen polise bildirdi.

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İhbar üzerine harekete geçen Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını saatlerce inceleyerek geniş çaplı bir saha çalışması başlattı. Ekiplerin titiz takibi sonucunda şüphelilerin saklandıkları adresler tek tek tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda sahte gelin E.G. ile birlikte hareket ettiği belirlenen C.T., A.Ö. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise yaşlı adamı dolandıran şebekenin arkasındaki isim oldu. N.G.'yi kandıran çetenin arasında, yaşlı adamın evlenmek istediğini bilen bir akrabasının da bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli hakkında "Evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli işlem başlatıldı.