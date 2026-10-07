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Kaynak: Haber Merkezi

Yaklaşık yüz yıl evvel ortaya çıkartılan tarihi bir kafatasının gelişmiş tomografi cihazlarıyla yeniden ele alınması, Kuzey Afrika coğrafyasındaki kırk beş milyon yıllık kalıntı üzerinden yepyeni bir timsah türünün keşfedilmesini sağladı. Bilimsel veriler Royal Society Open Science dergisinde yayımlandı.

MOKATTAM KATMANLARI VE EVRİMSEL SINIFLANDIRMA

İncelenen kalıntı, ünlü Büyük Sfenks heykelinin inşa edildiği kireçtaşı kuşağı olan Mokattam Formasyonu sınırlarından çıkarıldı. Tarihi anıtta olduğu gibi, bu fosilleşmiş kafatasının da burun bölgesinin eksik olduğu görüldü. Mısır, İngiliz, İsveç ve Alman uzmanların ortak çabasıyla canlıya Herugavialis cairensis ismi verildi.

Kalıntı, 1927 senesinde ilk defa Tomistoma cairense adıyla kayda geçirilmiş ve uzun burunlu modern yalancı gavial ailesiyle aynı gruba yazılmıştı. Ancak güncel tetkikler, iskelet anatomisinde ve köken bağlarında belirgin farklılıklar barındırdığını kanıtladı. Özellikle yukarı doğru bombeli ve dışa yönelen göz çukuru yapısı ayırt edici özellikler arasında saptandı.

MİTOLOJİK İSİMLENDİRME VE COĞRAFİ TARİH

İsveç Doğa Tarihi Kurumu'ndan Paul Burke araştırma grubunu yönetirken, University College London'dan Philip Mannion çalışmanın koordinasyonunu yürüttü. Mannion, fosilin eksik burnu ile Sfenks heykelinin tahrip olmuş burnu arasındaki çarpıcı benzerliğin, antik Mısır inancındaki tanrı Heru'ya ithafen bu ismin konulmasında ilham kaynağı olduğunu belirtti.

45 milyon yıl önce coğrafyanın büyük kısmının deniz sularıyla örtülü olduğu, bu canlının benzer yapıda birden fazla timsah türüyle eşzamanlı yaşadığı anlaşıldı. Uzmanlar, sıcaklık düşüşleri ile su seviyelerindeki oynamaların yaşam alanlarını daralttığını, sonraki dönemsel ısınmaların ise ekolojik çeşitliliği yeniden canlandırmış olabileceğini ifade ediyor.