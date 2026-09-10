Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 45 milyon TL’lik takılar gündem olmuştu: ‘Vanlı Kara Haydar’ın eşi gözaltında

45 milyon TL’lik takılar gündem olmuştu: ‘Vanlı Kara Haydar’ın eşi gözaltında

Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmasının ardından eşi fenomen Çağla Öz de İstanbul’da gözaltına alındı. Çiftin mal varlığı ve düğündeki takıların kaynağı araştırılıyor.

Kaynak: AA / DHA / İHA
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45 milyon TL’lik takılar gündem olmuştu: ‘Vanlı Kara Haydar’ın eşi gözaltında - Resim: 1

Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi sosyal medya fenomeni Çağla Öz, İstanbul’da gözaltına alındı.

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45 milyon TL’lik takılar gündem olmuştu: ‘Vanlı Kara Haydar’ın eşi gözaltında - Resim: 2

Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir gözaltı kararı daha verildi. Tançalan’ın tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz de İstanbul’da gözaltına alındı.

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45 milyon TL’lik takılar gündem olmuştu: ‘Vanlı Kara Haydar’ın eşi gözaltında - Resim: 3

Öz’ün, eşi Tançalan gözaltına alındığında sosyal medya hesaplarını kapattığı belirtildi.

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45 milyon TL’lik takılar gündem olmuştu: ‘Vanlı Kara Haydar’ın eşi gözaltında - Resim: 4

45 MİLYON LİRALIK TAKILAR GÜNDEM OLMUŞTU

Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz’ün düğününde takılan yaklaşık 45 milyon TL değerindeki takılar daha önce gündem olmuştu.

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45 milyon TL’lik takılar gündem olmuştu: ‘Vanlı Kara Haydar’ın eşi gözaltında - Resim: 5

Tançalan, gözaltına alınmasının ardından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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45 milyon TL’lik takılar gündem olmuştu: ‘Vanlı Kara Haydar’ın eşi gözaltında - Resim: 6

"ALTINLARI DÜĞÜNDEN SONRA İADE ETTİK" DEMİŞTİ

Düğünde takılan altınlarla ilgili ifade veren Tançalan, ziynet eşyalarını Muradiye ilçesinde tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını öne sürdü.

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45 milyon TL’lik takılar gündem olmuştu: ‘Vanlı Kara Haydar’ın eşi gözaltında - Resim: 7

Tançalan, “Altınları düğünden sonra iade ettik” demişti.

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45 milyon TL’lik takılar gündem olmuştu: ‘Vanlı Kara Haydar’ın eşi gözaltında - Resim: 8

Eşinin şirketlerin reklam yüzü olması nedeniyle bazı şirketlerin düğüne sponsor olduğunu iddia eden Mehmet Fatih Tançalan, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek serbest bırakılmasını talep etmişti.

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45 milyon TL’lik takılar gündem olmuştu: ‘Vanlı Kara Haydar’ın eşi gözaltında - Resim: 9

ÇİFTİN MAL VARLIĞI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında çiftin mal varlığı, sosyal medyada sergiledikleri lüks yaşam ve düğünlerinde takılan yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı araştırılıyor.

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45 milyon TL’lik takılar gündem olmuştu: ‘Vanlı Kara Haydar’ın eşi gözaltında - Resim: 10

‘Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşanmış oldu.

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