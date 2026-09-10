Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi sosyal medya fenomeni Çağla Öz, İstanbul’da gözaltına alındı.
45 milyon TL’lik takılar gündem olmuştu: ‘Vanlı Kara Haydar’ın eşi gözaltında
Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmasının ardından eşi fenomen Çağla Öz de İstanbul’da gözaltına alındı. Çiftin mal varlığı ve düğündeki takıların kaynağı araştırılıyor.Kaynak: AA / DHA / İHA
Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir gözaltı kararı daha verildi. Tançalan’ın tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz de İstanbul’da gözaltına alındı.
Öz’ün, eşi Tançalan gözaltına alındığında sosyal medya hesaplarını kapattığı belirtildi.
45 MİLYON LİRALIK TAKILAR GÜNDEM OLMUŞTU
Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz’ün düğününde takılan yaklaşık 45 milyon TL değerindeki takılar daha önce gündem olmuştu.
Tançalan, gözaltına alınmasının ardından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
"ALTINLARI DÜĞÜNDEN SONRA İADE ETTİK" DEMİŞTİ
Düğünde takılan altınlarla ilgili ifade veren Tançalan, ziynet eşyalarını Muradiye ilçesinde tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını öne sürdü.
Tançalan, “Altınları düğünden sonra iade ettik” demişti.
Eşinin şirketlerin reklam yüzü olması nedeniyle bazı şirketlerin düğüne sponsor olduğunu iddia eden Mehmet Fatih Tançalan, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek serbest bırakılmasını talep etmişti.
ÇİFTİN MAL VARLIĞI ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma kapsamında çiftin mal varlığı, sosyal medyada sergiledikleri lüks yaşam ve düğünlerinde takılan yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı araştırılıyor.
‘Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşanmış oldu.