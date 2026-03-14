Türkiye genelinde yasa dışı bahisle mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Jandarma Genel Komutanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Adana merkezli 6 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, hesaplarında toplam 4,5 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlenen 28 şüpheli gözaltına alındı.

24 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden 24’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait çok sayıda finansal hesaba da el konuldu. Buna göre, 2 bin 251 banka hesabı, 13 kripto varlık hesabı ,34 farklı elektronik para ödeme kuruluşuna ait hesap yetkililer tarafından bloke edildi.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİ ÜZERİNDEN FAALİYET

Soruşturmayı yürüten ekiplerin yaptığı incelemelerde şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin,

Sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamları yaptığı

Kullanıcıları bahis sitelerine yönlendirdiği

Bu yöntemlerle haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

SİBER SUÇ EKİPLERİNDEN KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü teknik ve mali incelemelerin ardından gerçekleştirildi.

Yetkililer, yasa dışı bahis ve çevrim içi dolandırıcılığa karşı operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Güvenlik birimleri, özellikle internet üzerinden yapılan yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.