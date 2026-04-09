İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye'nin en köklü sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, 45. kez şehre yayıldı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki açılış gecesi, sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. "Film Gibi Şehir" temasıyla yola çıkan festivalin bu yılki programı yine göz kamaştırıcı: 127 uzun metrajlı ve 13 kısa metrajlı film, 19 Nisan'a kadar beyazperdede olacak.

NİLÜFER AYDAN’DAN DUYGUSAL VE GÜÇLÜ MESAJLAR

Gecenin en özel anlarından biri, Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Nilüfer Aydan’a "Sinema Onur Ödülü"nün takdim edilmesiydi. Ödülünü usta oyuncu Nur Sürer’in elinden alan Aydan, konuşmasında festivale olan bağını dile getirirken toplumsal mesajlar vermeyi de ihmal etmedi. Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü hatırlatan Aydan; özgürlük, adalet ve dayanışma çağrısıyla salonu selamladı: “Özgür olalım, sevgiyle dolalım.”

SİNEMANIN ŞİİRSEL USTASI: GİANFRANCO ROSİ

Dünya sinemasının dahi isimlerinden, Altın Aslan ve Altın Ayı ödüllü belgeselci Gianfranco Rosi de gecenin onur konukları arasındaydı. Rosi, sinemayla olan bağının bu şehirde başladığını itiraf ederek herkesi şaşırttı. Gençliğinde İstanbul’da yaşadığını ve ilk çekimlerini burada yaptığını belirten yönetmen, İstanbul’u “hikâyelerin katmanlaştığı bir yer” olarak tanımladı. Rosi’nin son eseri “Pompei: Bulutların Altında” da festival kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

FESTİVALİN HAFIZASINA VEFA

Törende sadece sahnede olanlar değil, perde arkasındaki kahramanlar da unutulmadı. Festivalin yaklaşık 40 yıllık mutfağında yer alan Nuray Muştu, "Sinema Emek Ödülü"nün sahibi oldu. Ayrıca festivalin üç farklı dönemine imza atan direktörler; Kerem Ayan, Hülya Uçansu ve Azize Tan’ın sahnede bir araya gelmesi, 45 yıllık sürekliliğin en güzel karesiydi.

MARATON BAŞLIYOR: 7 SALON, 11 GÜN!

Açılış filmi olan Isabel Coixet imzalı "Üç Veda" (Three Goodbyes) ile başlayan şölen, 19 Nisan’a kadar hız kesmeden devam edecek. Beyoğlu’ndan Kadıköy’e uzanan sinema rotasında; Atlas 1948, Beyoğlu Sineması, Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinema Evi gibi yedi farklı mekan ev sahipliği yapacak. Söyleşiler, atölyeler ve özel gösterimlerle dolu bu 11 günü kaçırmamak için ajandalarınızı şimdiden güncelleyin!