Gecede ilginç bir detay da dikkat çekti. Güven, davete elinde yangın söndürme tüpüyle gelerek esprili bir dille “Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim” ifadelerini kullandı.
45 gün hapis cezası bulunan Ozan Güven'den yangın tüplü çıkış: "Cenazemi kaldırıyorum, sevenler davetli"
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada 45 gün hapis cezası kesinleşen oyuncu Ozan Güven, önceki akşam magazin basını için bir iftar daveti düzenledi.Derleyen: Hande Karacan
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu, şu sıralar tek kişilik tiyatro oyunu “O.M.G” ile sahnede seyircisiyle buluşuyor. Oyun hakkında konuşan Güven, son yıllarda yaşadığı süreçten söz ederek dikkat çeken bir benzetme yaptı.
“BU OYUNLA KENDİ CENAZEMİ KALDIRIYORUM”
“Bu oyunun içinde dramatik bir hikâye var. Beş buçuk yıl boyunca adeta yok sayıldım. Şimdi bu oyunla kendi cenazemi kaldırıyorum. Bu yüzden beni seven herkesin gelip izlemesini istiyorum” dedi.
Bir dönem basın mensuplarıyla yaşadığı gerginliklerle de gündeme gelen oyuncu, özellikle set çıkışlarında yöneltilen sorular karşısında sert tavırlarıyla biliniyordu. Magazin muhabirleriyle yaşadığı tartışmalar ve kullandığı ağır ifadeler zaman zaman gündem olmuştu.
ŞİDDET UYGULADI İDDİASIYLA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
2020 yılında Deniz Bulutsuz ile yaşadığı ilişki sırasında şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ozan Güven, bu süreçte televizyon projelerinden uzak kalmıştı. Oyuncu, geçen süre zarfında hayatını daha çok tiyatroya verdiğini belirtti.
50 yaşındaki oyuncu, bu dönemde neler yaptığı sorulduğunda ise,
“Yeni oyunlar yazdım. Tiyatro üretmeye devam ettim. Ayrıca oğlum Ali ile daha fazla vakit geçirdim” şeklinde konuştu.
Özel hayatına dair sorulara da yanıt veren Güven, yeniden ilişki düşünmediğini dile getirerek,
“Hayat devam ediyor. Her şey gelip geçiyor. Allah herkese sağlık versin. Bir daha ilişki mi? Tövbe!” ifadelerini kullandı.
Muhabirlerin “Yaş ilerledikçe daha seçici mi oldunuz?” sorusuna ise esprili bir şekilde,
“Seçicilik zaten vardı. Görüyorsunuz, insan sarrafıyım” diye yanıt verdi.
Öte yandan oyuncu, hayatında biri olduğunu da ima ederek, “Bir flörtüm var. Belki bir gün siz de tanışırsınız. Daha kendisine bile tam açılamadım, zamanı gelince söylerim” dedi.
Birkaç ay önce dava süreciyle ilgili yazılı bir açıklama yapan Ozan Güven, kendisine yöneltilen şiddet iddialarını reddetmişti. Oyuncu açıklamasında,
“Susmanın da konuşmanın da zor olduğu beş buçuk yıl geçirdim. Sadece bir kadını sevdim ve onunla olmak istedim” ifadelerini kullanmıştı.
Bulutsuz’a herhangi bir şekilde şiddet uygulamadığını savunan oyuncu,
“Bir fiske dahi vurmadım. Olay sırasında abajuru elinden almaya çalıştım. Saçma bir şey yapmasın diye müdahale ettim” sözleriyle kendisini savunmuştu.