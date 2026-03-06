45 gün hapis cezası bulunan Ozan Güven'den yangın tüplü çıkış: "Cenazemi kaldırıyorum, sevenler davetli"

Birkaç ay önce dava süreciyle ilgili yazılı bir açıklama yapan Ozan Güven, kendisine yöneltilen şiddet iddialarını reddetmişti. Oyuncu açıklamasında,

“Susmanın da konuşmanın da zor olduğu beş buçuk yıl geçirdim. Sadece bir kadını sevdim ve onunla olmak istedim” ifadelerini kullanmıştı.

Bulutsuz’a herhangi bir şekilde şiddet uygulamadığını savunan oyuncu,

“Bir fiske dahi vurmadım. Olay sırasında abajuru elinden almaya çalıştım. Saçma bir şey yapmasın diye müdahale ettim” sözleriyle kendisini savunmuştu.