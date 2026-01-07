44 yıllık firma olan Formül Plastik, bugün halka arza açıldı. 1.209.600.000 TL'lik halka arzı için talep toplayacak olan halka arzda 40 milyon lot dağıtılacak.

1992 yılında torna-tesviye ve kalıpçılık alanındaki deneyimiyle Haydar Şahin tarafından Formül Plastik kuruldu.

Başlangıçta ana faaliyet konusu kalıp üretimi ve ticareti olan şirket, zamanla bu alanların dışına çıktı. 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. 45 bin metrekare 3 üretim tesisi bulunuyor.

HALKA ARZA ÇIKTI

Formül Plastik, bugün halka arza açıldı. 7-8-9 Ocak 2026 tarihleri arasında 1.209.600.000 TL'lik halka arzı için talep toplanacak.

Halka arz fiyatı için 30,24 TL tutar belirlendi. Halka arzda 40 milyon lot dağıtacak.