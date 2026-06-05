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Öğretmen arkadaşları ve öğrencilerinin hazırladığı sürpriz uğurlama etkinliğinde çiçekler ve alkışlar eşliğinde okuluna veda eden Tekçe, gözyaşlarını tutamadı.

Kariyeri boyunca binlerce çocuğun hayatına dokunan ve geleceğe hazırlayan Zafer Tekçe, son 3 yıldır müdürlük görevini üstlendiği Plevne İlkokulu’nda muhteşem bir vefa örneğiyle uğurlandı. Görev süresi boyunca akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel projelere verdiği destekle de iz bırakan deneyimli eğitimciye, meslektaşları ve öğrencileri şükranlarını sundu. Okul bahçesinde yaşanan sevgi seli karşısında oldukça duygulanan Tekçe, uğurlama sırasında zor anlar yaşadı.

VALİLİKTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Zafer Tekçe'nin emekliliği dolayısıyla Edirne Valiliği de resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir teşekkür mesajı yayımladı. Valilik paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Eğitime adanmış yılların ardından emekliliğe uğurlanan kıymetli eğitimcimiz Plevne İlkokulu Müdürümüz Zafer Tekçe’ye, ilimiz eğitimine ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesine sunduğu değerli katkılar dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Kendisine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyor; bugüne kadar vermiş olduğu emekler için şükranlarımızı sunuyoruz."