Kaynak: İHA

Fakıuşağı Mahallesi’nde bulunan Dede Korkut İlkokulu’nda düzenlenen veda programında, öğrenciler okul koridorunda iki sıra halinde dizilerek ellerindeki çiçekler ve meşalelerle öğretmenlerini karşıladı. Alkışlar eşliğinde koridordan yürüyen Yusuf Bikir, öğrencileri ve çalışma arkadaşlarıyla tek tek vedalaştı.

Duygu dolu anların yaşandığı programda, eğitim hayatı boyunca çok sayıda öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan Bikir’e teşekkür edildi. Emektar öğretmenin öğrencileriyle vedalaşırken yaşadığı duygusal anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Emeklilik nedeniyle okuldan ayrılsa da öğrencilerinden kopmayacağını belirten Yusuf Bikir, “Her başlangıcın olduğu gibi bu mesleğin de bir sonu var. Bundan sonra bayrağı daha genç öğretmenler devralacak ve çok daha güzel başarılara imza atacaklar. Ancak bu bir veda değil, okula gelmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.