44 ülkeden 114 eşsiz mushaf İstanbul’da bir arada

Projenin başlangıcında Kur'an'ın günümüz sorunlarına sunduğu çözümleri aile ve gençlere yönelik 99 kavram üzerinden ele aldıklarını belirten Şentürk, "Daha sonra mushaf adedini, Kur'an'daki sure sayısı olan 114'e çıkarttık. Sergideki en eski eser 1698 yılında Hamburg'da yazılmış Latince bir Kur'an-ı Kerim mushafı. Iraklı hattat İbnül Bevvab'ın mushafı ile Çad, Mısır ve Sudan'dan el yazması eserler de var. Prestij eserlerin tıpkı basımları, Şeyh Hamdullah, Ahmed Karahisari, Şekerzade Seyyid Mehmed'in hatları var. Onun dışında Afrika'da çocukların Kur'an ezberlemek için kullandıkları löh denilen tahtalarımız var. Felak, Nas ve İhlas suresinin olduğu Mısır'da Firuze ve değişik taşlarla işlenmiş üç parçalık eserin üzerinde Felak, Nas ve İhlas sureleri yazıyor. Bir de camekanın içinde çok özel minik mushaflar var. Onlar da genelde el yazması ve deriye yazılmış mushaflar." dedi.