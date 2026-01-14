Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde açılan "Altın Harfler: 114 Mushaf, Tek Kelam (Golden Letters: 114 Mushaf, One Word)" sergisi, İslam tarihinin farklı dönemlerinde yazılmış mushafları merkeze alarak ayetler etrafında oluşan zengin kavramsal dünyayı ziyaretçilere sunuyor.
44 ülkeden 114 eşsiz mushaf İstanbul’da bir arada
Dünyanın dört bir yanından, her biri kendi döneminin estetik anlayışını yansıtan 44 ülkeden toplam 114 mushaf, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.
Serginin genel koordinatörü Abdullah Dide Şentürk yaptığı açıklamada, gönüllüsü olduğu "mynameislam" platformunun koleksiyonundaki eserlerin burada sergilendiğini belirtti.
Platformun yurt dışındaki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için şenlikler düzenlediğini, gelirini Gazze'ye bağışlamak amacıyla Filistin temalı ürünler ürettiğini ifade eden Şentürk, "Mushaf koleksiyonunu farklı ülkelere gittiğimiz için oralardan toparlamıştık. Sonrasında çok özel eserlerle de tamamlayınca aklımıza böyle bir fikir geldi. Kur'an'da 114 sure var. 114 mushafımız olsun, 114 kavramla ilişkilendirelim istedik." dedi.
İslam sanatlarının tezhip, hat ve ebru gibi unsurlarını sergilemek amacıyla yola çıktıklarını, ancak konseptin daha derin olması için genişlettiklerini anlatan Şentürk, şunları kaydetti:
"Kur'an-ı Kerim'de geçen hak, hikmet, bereket gibi kavramlar var. Bu kavramları da Dilara Tekin, Şerafettin Kalay, Nureddin Yıldız, Firuzan Çetin ve Mehmet Akif Can hocalarımızla masaya yatırdık. 'Hangisi olmalı, hangisi olmamalı, neden o olmalı?' diye konuştuğumuz birçok toplantıdan sonra çıkmış kavramlar bunlar. Yakın zamanda inşallah Sultanahmet'te Kur'an Müzesi ismiyle sürekli bir sergi de açmayı planlıyoruz. Orada yabancılara yönelik hidayet kavramı öne çıkacak, 33 sure üzerinden 33 kavram işlenecek. Mühtedilerin yani sonradan Müslüman olanların imanla ilgili sorularına odaklanan bir çalışma olacak."
Projenin başlangıcında Kur'an'ın günümüz sorunlarına sunduğu çözümleri aile ve gençlere yönelik 99 kavram üzerinden ele aldıklarını belirten Şentürk, "Daha sonra mushaf adedini, Kur'an'daki sure sayısı olan 114'e çıkarttık. Sergideki en eski eser 1698 yılında Hamburg'da yazılmış Latince bir Kur'an-ı Kerim mushafı. Iraklı hattat İbnül Bevvab'ın mushafı ile Çad, Mısır ve Sudan'dan el yazması eserler de var. Prestij eserlerin tıpkı basımları, Şeyh Hamdullah, Ahmed Karahisari, Şekerzade Seyyid Mehmed'in hatları var. Onun dışında Afrika'da çocukların Kur'an ezberlemek için kullandıkları löh denilen tahtalarımız var. Felak, Nas ve İhlas suresinin olduğu Mısır'da Firuze ve değişik taşlarla işlenmiş üç parçalık eserin üzerinde Felak, Nas ve İhlas sureleri yazıyor. Bir de camekanın içinde çok özel minik mushaflar var. Onlar da genelde el yazması ve deriye yazılmış mushaflar." dedi.
Ziyaretçilerin sergiyi gezebileceği gibi kavramlar üzerine düzenlenen sohbet programlarına da katılabileceğini ifade eden Şentürk, "Buraya geldiklerinde tabii ki öncelikle 114 tane birbirinden farklı mushaf görecekler. Türk, Osmanlı, İranlı hattatların, Arap ülkelerinden ve dünyanın değişik bölgesindeki hattatların eserleri var. Mesela Bosna hattı, Endülüs hattı, 10 ciltlik İstanbul mushafı. Bunların tamamını burada görme şansları var. Ayrıca bazı fermanlar, eski beratlar ve Gazze yararına satışa sunduğumuz hat tablolarımız var. Mushaflardan satışımız yok ama bazı tabloları Gazze yararına satışa açtık." diye konuştu.
Şentürk, "mynameislam" platformunun Filistin temalı yaklaşık 400 çeşit ürününe de sergide yer verdiklerini belirterek "Bizim 400 çeşide yakın farklı ürünümüz var. Birçok kuruma, vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına, okullara, Amerika'dan Kanada'ya, İsviçre'den Almanya'ya birçok bölgeye gönderdiğimiz ürünlerimizden bir seçki yaptık." bilgisini paylaştı.
Sergide erken dönem mushafların sadeliğinden klasik hat ekollerinin ölçü ve ritim zenginliğine uzanan görsel bir yolculuk sunuluyor. Nadir eserler arasında 1698 Hamburg baskısı Latince "Al Corani", 140 yıllık Çad deri mushafı ve Hz. Osman'a atfedilen Mushaf-ı Şerif öne çıkıyor.
44 ülkeden gelen 114 mushaf, "Kelam aynıdır, onu taşıyan formlar zamanla değişir." gerçeğini gözler önüne seriyor.
Sergi süresince Kur'an ile ilişkiyi farklı boyutlarıyla ele alan söyleşiler ve etkinlikler devam edecek. Bugün Nurettin Yıldız "Mushaf Bize Ne Anlatıyor?", 16 Ocak'ta Firuzan Çetin "Kur'an'la Yeniden Başlamak" söyleşisi düzenlenecek. Son gün 17 Ocak'ta ise "Evlen Zaman İçinde" kara mizah tiyatro oyunu sahnelenecek.