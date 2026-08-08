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Gangwon Eyaleti’nde gerçekleştirilen 2026 Hwacheon Domates Festivali, yüksek sıcaklıklara rağmen ziyaretçilerin yoğun katılımıyla sürdü. Festival kapsamında düzenlenen etkinlikler arasında, katılımcıların domateslerle doldurulan havuzlara girerek altın yüzük aradığı yarışma öne çıktı.

44 TON DOMATES ARASINDA ALTIN YÜZÜK ARADILAR

Festivalle özdeşleşen “Altın Yüzüğü Bul” etkinliğinde 44 ton domates kullanıldı. Havuzlara giren yüzlerce kişi, domateslerin arasına yerleştirilen 10 altın yüzüğü bulabilmek için mücadele etti. Sıcak hava nedeniyle organizatörler yarışmayı bu yıl sadece sabah saatlerinde düzenledi.

Festival programında yüz boyama ve su tabancası oyunlarının yanı sıra farklı etkinliklere de yer verildi. Yerel Campari ve kiraz domateslerinden hazırlanan domates aromalı dondurma da organizasyonun dikkat çeken yenilikleri arasında yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA ÇIKTI

Festivalden paylaşılan görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla etkinlik sosyal medyada da tartışılmaya başlandı. Bazı kullanıcılar 44 ton domates kullanılmasını eleştirerek “Bu kadar domates israf edilmemeli” ifadelerini kullanırken, bazı kullanıcılar organizasyonu “eğlenceli” buldu.

Bu yıl 22’nci kez düzenlenen Hwacheon Domates Festivali’nin programı, yapılan uzatmayla 9 Ağustos’a kadar devam edecek.