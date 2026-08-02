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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Serkan Duru, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haber, ailesi ile meslektaşlarını yasa boğdu.

Duru için ilk olarak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi. Törenin ardından naaşı, defnedilmek üzere memleketi Adana'nın Feke ilçesine gönderildi.

MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Serkan Duru'nun cenazesi, Feke ilçesine bağlı Tenkerli Mahallesi'nde toprağa verildi. Mahalle mezarlığında düzenlenen cenaze törenine ailesi, Feke İlçe Emniyet Amiri Hakan Hopur, muhtarlar, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Duaların okunduğu törende yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, 43 yaşındaki polis memuru Serkan Duru dualarla son yolculuğuna uğurlandı.