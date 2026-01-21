Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ



Aksaray’da gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı kentte büyük üzüntü yarattı. Laleli Mahallesi’nde, inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Hasan H.U. (43), park halindeki aracında vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Hasan H.U.’ya, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından hızla özel bir hastaneye kaldırılan talihsiz iş insanı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, Cumhuriyet savcısı olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Hasan H.U.’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olayın cinayet mi yoksa başka bir suç kapsamında mı gerçekleştiğini belirlemek amacıyla çok yönlü soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, görgü tanıklarının ifadelerine de başvuruldu.

Olayın kim ya da kimler tarafından, hangi nedenle gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmazken, saldırının arka planına ilişkin çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

KENTTE BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Genç yaşta hayatını kaybeden Hasan H.U.’nun ölümü, hem iş dünyasında hem de Aksaray kamuoyunda derin üzüntü yarattı. Olayla ilgili gelişmelerin, yürütülen soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanması bekleniyor.