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Türkiye'nin en köklü kültür etkinliklerinden Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl 43'üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. TÜYAP Fuarcılık Grubu ile Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğinde düzenlenecek organizasyonda, 2026 yılının onur yazarı olarak usta romancı Latife Tekin seçildi.

KİTAP DÜNYASI ARALIK AYINDA İSTANBUL'DA BULUŞACAK

12-20 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar, bu yıl "Edebiyatın Gerçeği Gerçeğin Edebiyatı" temasıyla okurları, yazarları ve yayıncılık sektörünü aynı çatı altında buluşturacak.

Fuar süresince düzenlenecek söyleşiler, paneller ve çeşitli kültürel etkinliklerde Latife Tekin'in edebiyat serüveni, eserleri ve Türk edebiyatına kazandırdığı özgün anlatım dili farklı yönleriyle ele alınacak.

LATİFE TEKİN İÇİN ÖZEL ANI KİTABI HAZIRLANIYOR

Etkinlik kapsamında, Latife Tekin'in yaşam öyküsü ile edebi üretimini bir araya getiren özel bir anı kitabı da yayımlanacak. Kitapta, yazarın edebiyat yolculuğu ve eserlerine ilişkin kapsamlı içeriklerin yer alması planlanıyor.

Gerçek ile düş arasında kurduğu anlatım diliyle tanınan Tekin; kentleşme, göç, toplumsal dönüşüm ve bireyin değişen yaşamını işlediği eserleriyle çağdaş Türk edebiyatının en özgün kalemleri arasında gösteriliyor.

TÜRK EDEBİYATINA DAMGA VURAN ESERLER KALEME ALDI

1957 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Latife Tekin, çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Edebiyat dünyasına 1983 yılında yayımlanan "Sevgili Arsız Ölüm" adlı romanıyla güçlü bir giriş yapan yazar, daha sonra "Berci Kristin Çöp Masalları", "Gece Dersleri", "Buzdan Kılıçlar", "Ormanda Ölüm Yokmuş", "Manves City", "Sürüklenme" ve "Zamansız" gibi birçok önemli esere imza attı.

Tekin, 2009 yılında "Rüyalar ve Uyanışlar Defteri"ni, 2020 yılında ise çocuk okurlara yönelik "Altınçayır Vadisi'nin Çocukları" adlı kitabını yayımladı.

ÖDÜLLÜ YAZARIN ESERLERİ BİRÇOK DİLE ÇEVRİLDİ

Edebiyat kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen Latife Tekin, "Unutma Bahçesi" romanıyla Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü, 2019 yılında ise Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

Yazarın eserleri İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Farsça ve Felemenkçe başta olmak üzere birçok dile çevrilerek uluslararası okurla buluştu.

43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda gerçekleştirilecek etkinliklerle Latife Tekin'in edebiyat mirası farklı yönleriyle ele alınırken, fuarın bu yıl da binlerce kitapseveri İstanbul'da bir araya getirmesi bekleniyor.