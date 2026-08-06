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Kaynak: AA / DHA / İHA

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 423 emniyet personeline finansal okuryazarlık eğitimi verdi. Eğitimde bütçe yönetimi, tasarruf ve yatırım konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

BÜTÇE YÖNETİMİ VE YATIRIM ARAÇLARI ANLATILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programa İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile İl Emniyet Müdür Yardımcıları da katıldı.

Eğitimde görevli personele; bütçe yönetimi, tasarruf alışkanlıkları, yatırım araçları, finansal planlama ve bilinçli yatırım konularında bilgiler aktarıldı. Katılımcıların kişisel mali yönetim konusunda farkındalık kazanmaları amaçlandı.

AMAÇ FİNANSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK

Programın temel hedefinin emniyet personelinin finansal okuryazarlık düzeyini yükseltmek, ekonomik kararlarını daha bilinçli almalarını sağlamak ve mali planlama becerilerini geliştirmek olduğu belirtildi.

Yetkililer, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sermaye Piyasası Kurulu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında benzer eğitim programlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.