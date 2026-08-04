420 bin liradan başlıyor: TMSF bu ay 106 aracı satışa sunacak

Binek otomobiller 420 bin TL'den başlayacak

Binek otomobil kategorisinde ise Renault Clio, Renault Megane, Renault Symbol, Renault Taliant, Fiat Egea, Toyota Corolla, Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta, Peugeot 301, Dacia Duster, Dacia Sandero, Skoda Octavia ve Honda Accord gibi modeller satışa çıkarılacak.

Bu araçların muhammen bedelleri yaklaşık 420 bin TL ile 1,7 milyon TL arasında değişecek.