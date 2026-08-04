Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 420 bin liradan başlıyor: TMSF bu ay 106 aracı satışa sunacak

420 bin liradan başlıyor: TMSF bu ay 106 aracı satışa sunacak

TMSF, ağustos ayında düzenleyeceği ihalelerde lüks otomobillerden ticari araçlara, motosikletlerden binek modellere kadar toplam 106 aracı satışa çıkaracak.

Kaynak: AA
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420 bin liradan başlıyor: TMSF bu ay 106 aracı satışa sunacak - Resim: 1

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ağustos ayında düzenleyeceği ihalelerde toplam 106 aracı satışa sunacağını duyurdu.

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420 bin liradan başlıyor: TMSF bu ay 106 aracı satışa sunacak - Resim: 2

Lüks otomobiller de listede

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, ihalelerde farklı şirket gruplarına ait lüks otomobiller, ağır ticari araçlar, motosikletler ve ekonomik sınıf binek araçlar satışa çıkarılacak. İhaleler, hem bireysel alıcılar hem de ticari işletmelere geniş seçenekler sunacak.

Satışa çıkarılacak dikkat çeken araçlar arasında;

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420 bin liradan başlıyor: TMSF bu ay 106 aracı satışa sunacak - Resim: 3

2023 model Mercedes-Maybach S 580 4Matic Inspiration – 25 milyon TL,

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2023 model Range Rover Autobiography SWB – 18 milyon TL,

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420 bin liradan başlıyor: TMSF bu ay 106 aracı satışa sunacak - Resim: 5

2023 model Audi A8 L 3.0 TFSI Quattro – 11 milyon TL,

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420 bin liradan başlıyor: TMSF bu ay 106 aracı satışa sunacak - Resim: 6

2022 model Audi S8 – 9,8 milyon TL

muhammen bedelle yer alıyor.

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420 bin liradan başlıyor: TMSF bu ay 106 aracı satışa sunacak - Resim: 7

Bunların yanı sıra 2024 model Land Rover Discovery, 2022 model Land Rover Velar, 2024 model Volvo XC90, Tesla Model Y, BMW 520d, Mercedes-Benz G Serisi ve Audi A5 Cabriolet de ihale listesinde bulunuyor.

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420 bin liradan başlıyor: TMSF bu ay 106 aracı satışa sunacak - Resim: 8

Ağır ticari araçlar da satışta

İhalelerde ağır ticari araç grubunda çok sayıda 2023 model Astra damperli kamyon, Ford Trucks CKM1, Mercedes Arocs 4142-K damperli kamyon, Ford Transit kamyonet ve minibüsler, Mitsubishi Canter, çekiciler, tankerler ve yarı römorklar satışa sunulacak.

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420 bin liradan başlıyor: TMSF bu ay 106 aracı satışa sunacak - Resim: 9

Motosiklet fiyatları 16 bin TL'den başlıyor

İhale listesinde 2024 model Yamaha MT-250, Honda NSC110, Honda NSC125 scooter ve Mondial 50 ZNU EC modelleri de yer alıyor.

Motosikletlerin muhammen bedelleri 16 bin TL ile 350 bin TL arasında değişiyor.

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420 bin liradan başlıyor: TMSF bu ay 106 aracı satışa sunacak - Resim: 10

Binek otomobiller 420 bin TL'den başlayacak

Binek otomobil kategorisinde ise Renault Clio, Renault Megane, Renault Symbol, Renault Taliant, Fiat Egea, Toyota Corolla, Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta, Peugeot 301, Dacia Duster, Dacia Sandero, Skoda Octavia ve Honda Accord gibi modeller satışa çıkarılacak.

Bu araçların muhammen bedelleri yaklaşık 420 bin TL ile 1,7 milyon TL arasında değişecek.

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420 bin liradan başlıyor: TMSF bu ay 106 aracı satışa sunacak - Resim: 11

İhale tarihleri açıklandı

TMSF'nin araç ihaleleri 11, 12, 13, 14 ve 17 Ağustos tarihlerinde kurumun Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Araçların teknik özellikleri, ihale şartları ve katılım koşullarına ilişkin ayrıntılar ise TMSF'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

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