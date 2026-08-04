Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ağustos ayında düzenleyeceği ihalelerde toplam 106 aracı satışa sunacağını duyurdu.
420 bin liradan başlıyor: TMSF bu ay 106 aracı satışa sunacak
TMSF, ağustos ayında düzenleyeceği ihalelerde lüks otomobillerden ticari araçlara, motosikletlerden binek modellere kadar toplam 106 aracı satışa çıkaracak.Kaynak: AA
Lüks otomobiller de listede
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, ihalelerde farklı şirket gruplarına ait lüks otomobiller, ağır ticari araçlar, motosikletler ve ekonomik sınıf binek araçlar satışa çıkarılacak. İhaleler, hem bireysel alıcılar hem de ticari işletmelere geniş seçenekler sunacak.
Satışa çıkarılacak dikkat çeken araçlar arasında;
2023 model Mercedes-Maybach S 580 4Matic Inspiration – 25 milyon TL,
2023 model Range Rover Autobiography SWB – 18 milyon TL,
2023 model Audi A8 L 3.0 TFSI Quattro – 11 milyon TL,
2022 model Audi S8 – 9,8 milyon TL
muhammen bedelle yer alıyor.
Bunların yanı sıra 2024 model Land Rover Discovery, 2022 model Land Rover Velar, 2024 model Volvo XC90, Tesla Model Y, BMW 520d, Mercedes-Benz G Serisi ve Audi A5 Cabriolet de ihale listesinde bulunuyor.
Ağır ticari araçlar da satışta
İhalelerde ağır ticari araç grubunda çok sayıda 2023 model Astra damperli kamyon, Ford Trucks CKM1, Mercedes Arocs 4142-K damperli kamyon, Ford Transit kamyonet ve minibüsler, Mitsubishi Canter, çekiciler, tankerler ve yarı römorklar satışa sunulacak.
Motosiklet fiyatları 16 bin TL'den başlıyor
İhale listesinde 2024 model Yamaha MT-250, Honda NSC110, Honda NSC125 scooter ve Mondial 50 ZNU EC modelleri de yer alıyor.
Motosikletlerin muhammen bedelleri 16 bin TL ile 350 bin TL arasında değişiyor.
Binek otomobiller 420 bin TL'den başlayacak
Binek otomobil kategorisinde ise Renault Clio, Renault Megane, Renault Symbol, Renault Taliant, Fiat Egea, Toyota Corolla, Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta, Peugeot 301, Dacia Duster, Dacia Sandero, Skoda Octavia ve Honda Accord gibi modeller satışa çıkarılacak.
Bu araçların muhammen bedelleri yaklaşık 420 bin TL ile 1,7 milyon TL arasında değişecek.
İhale tarihleri açıklandı
TMSF'nin araç ihaleleri 11, 12, 13, 14 ve 17 Ağustos tarihlerinde kurumun Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
Araçların teknik özellikleri, ihale şartları ve katılım koşullarına ilişkin ayrıntılar ise TMSF'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.