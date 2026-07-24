Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Olay, gece saatlerinde Zeyrek Mahallesi Hacı Ömer Paşa Sokak'ta meydana geldi.

Park halindeki bir otomobilin yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

42 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ TİNER DÖKÜP YAKMIŞ

Yangının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, yanan otomobilin T.B.'ye ait olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalar ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda, otomobilin 42 suç kaydı bulunan Ahmet G. tarafından üzerine tiner dökülerek yakıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli Ahmet G.'nin ilk ifadesinde, alkollü olduğu için aracı yaktığını söylediği öğrenildi.