Yaklaşık 42 gün gibi kısa bir sürede tüm yaşam döngüsünü tamamlayabilmesi, bilim insanlarına bitkiler üzerindeki deneyleri çok hızlı şekilde yürütme imkânı sağlıyor. Bu özellik sayesinde bitki biyolojisi ve genetik çalışmalarında “model organizma” olarak kullanılan Fare Kulağı Teresi, özellikle yeni nesil tarım teknolojileri için önemli veriler sunuyor.
42 günde büyüyor, bilim dünyası peşinde: Değeri 4 bin TL’yi aşıyor
Sıradan bir yabani bitki gibi görünse de bilim dünyasında büyük bir ilgi uyandıran Arabidopsis thaliana, Türkiye’de bilinen adıyla Fare Kulağı Teresi, son yıllarda araştırma laboratuvarlarının en çok çalıştığı bitkilerden biri haline geldi.Derleyen: Hande Karacan
AKADEMİK TOHUMLARIN DEĞERİ OLDUKÇA YÜKSEK
Görünüş olarak bahçelerde rastlanan bazı yer örtücü bitkilerle karıştırılabilse de araştırmalarda kullanılan tohumlar oldukça özel. Laboratuvar ortamında geliştirilen ve belirli genetik özellikler taşıyan bu akademik tohumların fiyatı, niteliğine göre 1.400 TL’den başlayıp 4.000 TL’nin üzerine kadar çıkabiliyor.
Yüksek fiyatına rağmen bu bitkiden elde edilen genetik veriler, başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok araştırma merkezinde vazgeçilmez bir kaynak olarak görülüyor.
TARIMIN GELECEĞİNDE KİLİT ROL
Fare Kulağı Teresi’nin bu kadar değerli olmasının temel nedenlerinden biri de iklim değişikliği ve sürdürülebilir tarım araştırmalarındaki rolü. Hızlı büyümesi sayesinde bilim insanları, bitkilerin kuraklık, hastalık veya aşırı hava koşullarına nasıl tepki verdiğini kısa sürede inceleyebiliyor.
Ayrıca gen haritasının tamamen çözümlenmiş olması, bu bitkiyi genetik mühendisliği çalışmalarında ideal bir deney alanına dönüştürüyor.
Bu nedenle Avrupa’daki büyük araştırma projelerinin önemli bir kısmı artık bu küçük ama stratejik bitkiye odaklanmış durumda.