42 günde büyüyor, bilim dünyası peşinde: Değeri 4 bin TL’yi aşıyor

Yaklaşık 42 gün gibi kısa bir sürede tüm yaşam döngüsünü tamamlayabilmesi, bilim insanlarına bitkiler üzerindeki deneyleri çok hızlı şekilde yürütme imkânı sağlıyor. Bu özellik sayesinde bitki biyolojisi ve genetik çalışmalarında “model organizma” olarak kullanılan Fare Kulağı Teresi, özellikle yeni nesil tarım teknolojileri için önemli veriler sunuyor.