Bilim insanları, 410 milyon yıl önce yeryüzünde var olan ve boyu 8 metreye ulaşabilen, uzun süre mantar sanılan Prototaxites adlı organizmanın aslında tamamen farklı ve soyu tükenmiş bir yaşam dalına ait olduğunu ortaya koydu.
410 milyon yıllık gizem son buldu: Prototaxites’in sırrı çözüldü
410 milyon yıl önceki dev organizma Prototaxites’in sırrı çözüldü: Mantar değil, tamamen yok olmuş ayrı bir yaşam dalı. İskoçya’daki Rhynie çörtü fosilleri 165 yıllık tartışmayı bitirdi, bilim dünyası yeni bir evrim dalı keşfetti.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Keşif, Dünya’daki ilk karmaşık yaşam formları hakkındaki bilgilere yepyeni bir perspektif kazandırdı ve 165 yıldır süren tartışmayı noktaladı. Dünya tarihinde eşine az rastlanır bir keşif bilim camiasını heyecanlandırdı. Yaklaşık 8 metre yüksekliğe erişen devasa bir organizma olan Prototaxites’in gerçek kimliği uzun yıllar gizemini korudu.
NE ZAMAN VAR OLDU?
Prototaxites yaklaşık 410 milyon yıl önce ortaya çıktı ve 360 milyon yıl öncesine dek varlığını sürdürdü.
165 YILLIK GİZLENME
İskoçya Ulusal Müzeleri’nde görevli araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen yeni fosil incelemesi, Prototaxites’in ne hayvan, ne mantar, ne de bitki olduğunu kanıtladı. Organizma, günümüzde tamamen yok olmuş bağımsız bir evrimsel yaşam koluna mensuptu.
Araştırmanın eş yazarlarından Dr. Sandy Hetherington, “Prototaxites konusundaki 165 yıllık belirsizliğe önemli bir katkı sunmak çok heyecan verici. Bu organizmalar artık tanıdığımız yaşam biçimlerinden tamamen ayrı. Anatomik ve kimyasal özellikleri mantar ya da bitki kökenli olmadığını gösteriyor; dolayısıyla yok olmuş ayrı bir evrimsel dalın parçası olduklarını anlıyoruz” dedi.
FOSİLLER NEREDE KEŞFEDİLDİ?
Dev fosil, İskoçya’nın Aberdeenshire bölgesinde yer alan Rhynie çörtü adı verilen sedimanter tortul yatakta bulundu. Araştırmanın diğer eş yazarı Dr. Corentin Loron, Rhynie çörtünün değerini şu sözlerle vurguladı: “Dünyanın en eski karasal ekosistem fosillerinden birine ev sahipliği yapan bu bölge, olağanüstü korunma kalitesi sayesinde moleküler analizlere ve makine öğrenimi gibi ileri teknikleri kullanmamıza imkân veriyor.”Ekip, fosilin kimyasal bileşimini ve doku yapısını detaylı biçimde inceledi. Sonuçlar, Prototaxites’in günümüzde var olmayan bambaşka bir yaşam formu olduğunu doğruladı.
Çalışmanın eş baş yazarlarından Laura Cooper, “Daha önceki çalışmalar Prototaxites’i bilinen büyük karmaşık organizmaların dışında tutuyordu. Bu yüzden onun ayrı ve artık tamamen ortadan kalkmış bir karmaşık yaşam soyuna ait olduğu sonucuna ulaştık. Prototaxites, yaşamın büyük ve karmaşık yapılar oluşturmak için yaptığı bağımsız bir evrimsel girişimdir” ifadelerini kullandı.
Keşfedilen fosil, incelemelerin tamamlanmasının ardından İskoçya Ulusal Müzeleri’nin Edinburgh koleksiyonuna dahil edildi. Dr. Nick Fraser, bu tür örneklerin müze arşivlerinin bilimsel çalışmalar için taşıdığı önemi vurguladı.