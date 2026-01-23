410 milyon yıllık gizem son buldu: Prototaxites’in sırrı çözüldü

FOSİLLER NEREDE KEŞFEDİLDİ?

Dev fosil, İskoçya’nın Aberdeenshire bölgesinde yer alan Rhynie çörtü adı verilen sedimanter tortul yatakta bulundu. Araştırmanın diğer eş yazarı Dr. Corentin Loron, Rhynie çörtünün değerini şu sözlerle vurguladı: “Dünyanın en eski karasal ekosistem fosillerinden birine ev sahipliği yapan bu bölge, olağanüstü korunma kalitesi sayesinde moleküler analizlere ve makine öğrenimi gibi ileri teknikleri kullanmamıza imkân veriyor.”Ekip, fosilin kimyasal bileşimini ve doku yapısını detaylı biçimde inceledi. Sonuçlar, Prototaxites’in günümüzde var olmayan bambaşka bir yaşam formu olduğunu doğruladı.