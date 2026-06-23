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İstanbul'da yüzlerce kişinin mağdur olduğu konut dolandırıcılığı davasında yaklaşık 10 yıl sonra karar çıktı. Esenyurt ve Tuzla'da maket üzerinden satılan konutların teslim edilmemesi nedeniyle açılan davada, şirket sahibi Muhammet Lütfü Bakırcı hakkında bin yılı aşan hapis cezasına hükmedildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Bakırcı, 410 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplam 1033 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme, sanık hakkında tutuklama kararı vermeyerek yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

DAİRELER TESLİM EDİLMEDİ

Dosyaya göre şirket, 2011-2014 yılları arasında Esenyurt ve Tuzla'da planlanan altı farklı konut projesinde maket ve tanıtım üzerinden satış yaptı. Vatandaşlara daire teslim edileceği vaadinde bulunulmasına rağmen projelerin tamamlanmadığı ve birçok alıcının mağdur edildiği belirtildi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, şirketin Makrom City, Myesgarden, Esmia, Makromtek Esenyurt, Makromtek Tuzla ve Tuğba Residence projeleri üzerinden satış yaptığı, ancak yükümlülüklerini yerine getirmediği ifade edildi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKMADI

Mahkeme, diğer sanıklardan Kerime Bakırcı Öztürk ve Emine Turgut hakkında da çok sayıda dolandırıcılık suçundan hapis ve adli para cezası verilmesine hükmetti.

Öte yandan sanıklar hakkında yöneltilen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamasından beraat kararı verildi. Mahkeme, üç sanık hakkında yalnızca yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verirken, tutuklama talebini kabul etmedi. Davada yargılanan 20 sanık ise tüm suçlamalardan beraat etti.