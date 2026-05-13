Antalya Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde artan hırsızlık olaylarına karşı yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda önemli bir başarıya imza attı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği saha araştırmaları, Kepez ilçesinde yaşanan iki farklı hırsızlık olayının perdesini araladı.

TAKİP KEPEZ’DE SONUÇLANDI

Kepez ilçesinde bir ikamet ve bir inşaattan yapılan hırsızlık ihbarlarını değerlendiren polis ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, her iki olayın failinin de İ.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Şüphelinin adresine ve üzerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.G. kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 410 bin TL olan çok sayıda ziynet eşyası, hırsızlığa konu olduğu belirlenen 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.G., emniyetteki işlemlerinin ardından "Evden ve Açıktan Hırsızlık" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.